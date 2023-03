Die Anleger an den Börsen sind nervös. In Panik verfallen sie aber nicht. Denn es gibt Anlass zur Hoffnung.

Die wichtigste Zutat für eine globale Finanzkrise ist das Misstrauen zwischen Banken. Wenn der Interbankenmarkt nicht mehr funktioniert, ist die Situation am eskalieren. Soweit ist es aktuell noch nicht. Der wichtigste Blick an den Märkten richtet sich daher weniger auf die Aktien- und Anleihekurse, sondern auf die Interbankenzinssätze wie den Libor in Amerika und den Euribor in Europa. Hier heißt es aus dem Markt: Alles im grünen Bereich. Markt funktioniert. Die Zinsentwicklung ist unauffällig, wie schon am Donnerstag und am Freitag vergangene Woche.

Das ist eine wichtige Botschaft und ein Erfolg der amerikanischen Notenbank und Regierung, die am Wochenende die Einlagen bei den in Schieflage geratenen Banken für sicher und zugänglich erklärt haben und mit Liquidität bereitstehen, um weiteren Engpässen vorzubeugen.

Panik ist an den Bösen deshalb noch keine ausgebrochen, wohl aber eine höhere Nervosität. Die Börsianer hatten sich zuletzt in einem Wohlfühlszenario eingerichtet mit sinkenden Inflationsraten, einem Ende der Zinserhöhungen und allenfalls einer milden Rezession.

Die gute Stimmung wird durch die Sorge um den Zustand des Bankensektors nun empfindlich getrübt. Zinserhöhungen galten bis Donnerstag vor allem als positiv für Banken, was deren jüngste Geschäftsberichte auch bestätigten. Dass höhere Zinsen auch Nachteile haben, Schuldner in Nöte geraten und die mit einer Zinswende einhergehenden Kursverluste für Anleihen ihre Inhaber auf dem falschen Fuß erwischen können, wird nun deutlich. In welchem Ausmaß dies der Fall ist, bleibt im Verborgenen. Solche Unsicherheiten mögen viele Anleger gar nicht.

Commerzbank und Credit Suisse besonders betroffen

Am deutschen Aktienmarkt rutschte der Dax am Montag angeführt von den Finanzwerten um 3 Prozent ab auf weniger als 15.000 Punkte, was aber noch deutlich mehr ist als zu Jahresbeginn mit knapp 14.000 Punkten. Die Commerzbank-Aktie war der schwächste Wert mit Abschlägen von 15 Prozent.

Ähnliche Kursverluste erlitt nur die Credit Suisse. Der Preis für die Absicherungen gegen Zahlungsausfälle von Anleihen der Bank (Credit Default Swaps, CSD) ist am Montag auf einen Rekordstand von 451 Basispunkte geklettert. Anleger müssen also 451.000 Euro zahlen, um Anleihen von zehn Millionen Euro zu versichern. Dieser Krisenindikator ist bei anderen Banken in Europa weiterhin unauffällig.

Gleichwohl wurden auch an den anderen europäischen Börsenplätzen Bankaktien gemieden. Im Euro Stoxx 50 kamen die sieben schwächsten Werte alle aus dem Finanzsektor mit Kursverlusten von 6 bis 8 Prozent. Deutlich entspannter zeigte sich der amerikanische Aktienmarkt: Dow Jones und Nasdaq eröffneten den Handel am Montag im Plus, größere Bankaktien gaben im Kurs nur leicht nach.

Gefragt waren indes als sicher geltende Anleihen. Bundesanleihen kürzerer Laufzeit stiegen sprunghaft im Kurs. Die Rendite von Papieren mit zwei Jahren Laufzeit sackte von 3,3 Prozent noch am Donnerstag auf nun 2,5 Prozent ab. Ein ungewöhnlich großer Sprung.

Er zeigt die Nervosität am Markt. Für sie ist der V-Dax New ein guter Indikator, ein Maß für die Kursschwankungen. Er war am Freitag von seinem entspannten Niveau um 17 Punkte, auf mehr als 20 gestiegen, was einer erhöhten Alarmbereitschaft entspricht und erhöhte sich am Montag auf 26 Punkte. Zum Ausbruch von Corona im März 2020 und nach der Lehman-Insolvenz im Herbst 2008, stieg der Wert aber auf mehr als 80 Prozent.

Marktbeobachter schlugen eher moderate Töne an. Viele setzten auf einen Wandel in der Geldpolitik, da sich nun die Folgen eines Liquiditätsentzugs und Kapital-Verteuerung für die Wirtschaft zeigen. „Es fällt das schwächste Glied“, sagte Benjamin Bente, Geschäftsführer der Fondsgesellschaft Vates Invest. Da wohl aber nicht noch mehr Glieder fallen sollen, haben mit Blick auf die Notenbanksitzung der Fed in der nächsten Woche nun viele Beobachter ihre Erwartungen korrigiert und gehen eher von einer Pause in den Zinserhöhungen aus.

Chef-Aktienstratege Sven Streibel von der DZ Bank hält die aktuellen Marktreaktionen für überzogen. „Das geschehen weckt Erinnerungen an die Finanzkrise und verschreckt Anleger. Mit genügend Weitblick könnte dies sogar ein guter Zeitpunkt für Aktienzukäufe sein“, sagt Streibel. „Die Rahmenbedingungen für Aktien haben sich in den letzten Monaten verbessert, die Ertragskraft der Unternehmen ist auch dank der wirtschaftlichen Erholung in China sehr hoch, die Berichtssaison bestätigt das.“ Streibel wird daher in den nächsten Tagen seine Kursziele für die europäischen Aktienindizes erhöhen. „Wir sehen kein Lehman 2.0, sondern eher ein Evergrande 2.0, als nach der Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns auch nur kurz Aufregung herrschte.“ Streibel verweist vor allem auf den Geldmarkt: „Anders als 2008 sehen wir derzeit keinen Stress am Interbankenmarkt.“