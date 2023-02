Sie ist ein wichtiges Instrument für die Geldpolitik in Europa: die regelmäßige Umfrage unter Banken über deren Kreditgeschäft. Insbesondere in Zeiten wie diesen, mit einer Zinswende, wie sie der Euroraum noch nicht erlebt hat, verfolgen die Geldhüter mit Argusaugen alle Reaktionen der Banken auf die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank.

Die Bundesbank widmete diesem „Bank Lending Survey“, kurz BLS, am Mittwoch eine eigene Pressekonferenz. Die Botschaft war eindeutig: Deutschlands Banken ziehen die Zügel an. Sowohl für Unternehmenskredite als auch für private Baudarlehen wurden die Bedingungen für die Kreditvergabe deutlich verschärft.

Seit Mitte vergangenen Jahres habe sich zudem die Preisdynamik bei Wohnimmobilien in Deutschland „deutlich beruhigt“, sagte Bundesbank-Chefökonom Jens Ulbrich: „Und insofern erwarten wir auch in diesem Jahr, dass sich die Preisdynamik im Immobilienmarkt nicht in der Weise fortsetzt, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben.“

Mehr Angst vor Kreditausfällen

Neben den höheren Kosten für die eigene Refinanzierung nennen die Banken vor allem höhere Risiken als Grund für strengere Kriterien in der Kreditvergabe: Sie haben Angst vor Ausfällen, weil steigende Zinsen bei drückender Inflation, hohen Energiepreisen und allgemeiner Unsicherheit die Lage der Kreditnehmer belasten.

„Die Banken haben ihre Vergabestandards im Jahr 2022 durchgängig gestrafft – und für das erste Quartal dieses Jahres erwarten sie eine weitere Straffung“, sagte Nicole Binder, die bei der Bundesbank für diese Umfragen zuständig ist. Besonders auffällig ist die Verschärfung der Kriterien für die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten. Die Banken sind strenger geworden, an wen sie Kredite vergeben, wie hoch sie Immobilien beleihen und welche Sicherheiten und Risikoaufschläge sie verlangen.

Zugleich ist auch die Nachfrage nach Baukrediten eingebrochen. Im ersten Quartal 2022 gab es noch ein Plus, im zweiten stagnierte der Wert. Im dritten Quartal brach er ein wie nie seit der Einführung der Umfragen im Jahr 2003. Im vierten Quartal 2022 setzt sich der Rückgang fort. Nun erwarten die Banken für das erste Quartal 2023 einen weiteren, aber schwächeren Rückgang.

Der restriktive Banken-Kurs bei der Vergabe von Wohnimmobilienkrediten ist dabei laut Bundesbank in Deutschland stärker als im Euroraum insgesamt – wobei auch der Boom zuvor stärker gewesen sei. Als ein Element, das zu der Straffung ihrer Kreditvergabe-Standards beigetragen habe, nennen die befragten Mitarbeiter aus den Banken die Kapitalpuffer, die vor rund einem Jahr eingeführt wurden. Seit Februar vergangenen Jahres müssen Banken 0,75 Prozent ihrer risikogewichteten Aktiva als „antizyklischen Kapitalpuffer“ vorhalten; zusätzlich wurde ein Puffer von 2 Prozent speziell für Wohnimmobilienkredite eingeführt.

Die Puffer sollen gegen Übertreibungen in der Kreditvergabe helfen und Blasen verhindern. Sie machen es Kreditnehmern aber auch schwerer, an Kredite zu kommen.

Inflationsrate dürfte von April an spürbar zurückgehen

Eingeführt wurden die BLS-Umfragen vor 20 Jahren. Vierteljährlich verschickt die Bundesbank 22 Fragen zu Kreditangebot und -nachfrage an 33 repräsentativ ausgewählte Banken. In den anderen Euroländern gibt es ähnliche Umfragen.

Die Ergebnisse liegen stets relativ zeitig vor und gelten als ein Frühindikator für die Entwicklung der Kreditvergabe. Der EZB-Rat nutzt sie als ein Instrument, um über Zinserhöhungen zu entscheiden.

Unmittelbar ablesen, ob die Zinsen jetzt noch viel weiter angehoben werden müssen, lässt sich aus den Umfrageergebnissen laut Bundesbank nicht. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich dafür aber schon ausgesprochen.

Allerdings deuten die Ergebnisse wohl darauf hin, dass die Zinserhöhungen wirken: Die „Transmission“ der Geldpolitik funktioniere, ohne dass die Banken überreagierten. Bundesbank-Chefvolkswirt Ulbrich rechnet jedenfalls damit, dass die Inflationsrate in Deutschland von April an spürbar zurückgeht.

Von März an helfe dabei ein sogenannter statistischer Basiseffekt: Die Vorjahreswerte, mit denen die aktuellen Preise bei der Inflationsmessung verglichen werden, fielen von März 2022 an wegen des Ukrainekriegs höher aus; entsprechend dürften die Preissteigerungen auf Jahressicht kleiner werden.

Sorgen bereitet der Bundesbank dabei die weiter hohe Kerninflation – das ist die Teuerung ohne stark schwankende Preise wie die für Energie und Lebensmittel.