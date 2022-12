Nach Zinsanstieg : Den Banken bricht das Kreditgeschäft weg

Die Banken stöhnen schon darüber, dass ihr Kreditneugeschäft seit Mitte des Jahres deutlich eingebrochen ist. Vor allem in der Baufinanzierung sorgen die deutlich gestiegenen Zinsen, die ausufernde Inflation, die Unsicherheit vor der Rezession sowie die noch immer hohen Immobilienpreise für eine geringere Kreditnachfrage der Bankkunden. In einer am Montag vorgelegten Untersuchung prognostizieren die Fachleute der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY im kommenden Jahr einen besonders starken Rückgang der Kreditvergabe an Unternehmen von 2,9 Prozent. Damit fällt das Minus stärker als in anderen großen Euroländern aus. Dort erwarten die Berater um 2,7 Prozent weniger Unternehmenskredite.

Insgesamt dürfte nach deren Vorhersage das Kreditgeschäft in Deutschland um 1,7 Prozent auf 3273 Milliarden Euro sinken. Die deutsche Wirtschaft stehe vor einer Rezession und einem Ende des Booms auf dem Immobilienmarkt. Das habe Auswirkungen auf die Nachfrage nach Bankkrediten. Im laufenden Jahr werden nach EY-Angaben die Immobilienkredite in Deutschland in Summe noch um 6,2 Prozent zulegen – und damit stärker als in der Eurozone insgesamt, wo nur ein Plus von 4,9 Prozent prognostiziert wird. Mit der Zinswende sinke aber die Nachfrage – für das kommende Jahr werde ein Rückgang des Bestands an Immobilienkrediten um 0,1 Prozent in Deutschland erwartet, für die gesamte Eurozone hingegen ein Wachstum von 0,5 Prozent.

Immobilien erscheinen als überbewertet

Die stark gestiegenen Zinsen bremsten die Nachfrage nach Immobilienkrediten, zudem erschienen Immobilien, deren Preise zwischen dem ersten Quartal 2019 und Mitte 2022 um 35 Prozent gestiegen seien, in vielen Regionen inzwischen überbewertet, sagt Robert Melnyk, Leiter des Bereiches Banken und Kapitalmärkte bei EY Financial Services.

„Die Kreditvergabe an Immobilienkunden wird im Gesamtjahr 2022, nach einem starken ersten Halbjahr, rückläufig sein“, sagte Georg Reutter, Präsident des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (VDP) vergangene Woche in Berlin. Zu Jahresbeginn haben sich nach Angaben des Vorstandsvorsitzendes der DZ Hyp viele Kunden das noch niedrige Zinsniveau gesichert. Der Rückgang der Kreditvergabe wird sich seiner Schätzung zufolge zumindest bis Mitte 2023 voraussichtlich fortsetzen.

Nach einem Rekordwachstum von 7,3 Prozent der Unternehmenskredite in diesem Jahr wird auch hier das Geschäft der Banken deutlich zurückgehen. Neben dem Minus von 2,9 Prozent drohen höhere Kreditausfälle. Immer mehr Privatleute und Unternehmen würden im kommenden Jahr ihre Kredite nicht mehr bedienen können – der Anteil notleidender Kredite am gesamten Kreditvolumen werde 2023 voraussichtlich von aktuell 1,2 auf 2,3 Prozent steigen, prognostizieren die EY-Berater. Für die gesamte Eurozone wird ein Anstieg von 2,6 auf 3,3 Prozent im kommenden Jahr erwartet.

„Die Banken müssen sich darauf einstellen, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen wieder steigt, wenn wir in eine Rezession geraten“, sagte Thomas Griess, Managing Partner Financial Services Deutschland bei EY. Die deutschen Institute würden das aber problemlos verkraften können, ihre Eigenkapitalpuffer seien mehr als ausreichend.