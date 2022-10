Wirtschafts-Nobelpreis : Banken als Verstärker schwerer Krisen

Aktualisiert am

Aus kurz mach lang: Die Erkenntnisse der neuen Träger des Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften – und was sie heute bedeuten.

Generationen von Auszubildenden in Banken und Sparkassen haben das Grundprinzip kennengelernt, nach dem ein im klassischen Einlagen- und Kreditgeschäft tätiges Kreditinstitut sein Geld verdient: Es zahlt niedrige Zinsen auf kurzfristige Einlagen seiner Kunden und verlangt deutlich höhere Zinsen von Kunden, denen die Bank langfristige Kredite gewährt. Dieses Prinzip beruht auf der Erfahrung, dass sehr häufig (wenn auch nicht zwingend immer) die langfristigen Zinsen die kurzfristigen Zinsen übertreffen. Dann reichen die Zinseinnahmen aus dem langfristigen Kreditgeschäft nicht nur aus, um den Einlegern die Zinsen auf ihre kurzfristigen Guthaben zu zahlen.

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge

Die Bank kann mit dem Überschuss aus dem Zinsgeschäft gewöhnlich auch ihre Kosten decken und einen Gewinn vereinnahmen. Fachmännisch heißt dieses Prinzip Fristentransformation. Der schillernde deutsche Finanzmakler Rudolf Münemann beschrieb es mit den Worten: „Aus kurz mach lang.“

Wie die Auszubildenden auch immer gelernt haben, widerspricht dieses Prinzip der ehrwürdigen, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden „Goldenen Bankregel“, nach der die Fristigkeiten von Einlagen und Krediten übereinstimmen sollten. Denn was geschieht, wenn eine Bank langfristig Geld verleiht, ihre Einleger aber ihre kurzfristigen Einlagen unversehens abheben wollen? Droht die Bank dann nicht umzufallen? Das klingt zunächst nachvollziehbar. Das Problem mit der „Goldenen Bankregel“ lautet jedoch: Der Verzicht auf die Fris­tentransformation verheißt ein zwar risikoärmeres, aber auch nur ein deutlich weniger rentableres Geschäft.

Eine Lösung des Problems, auch schon im 19. Jahrhundert gefunden, beruht auf der Beobachtung, dass in der Praxis viele Kunden formal kurzfristiges Geld lange bei ihrer Bank stehen lassen. Dies ließ sich in den vergangenen Jahren sogar für Einlagen beobachten, auf die Strafzinsen gezahlt werden mussten. Nach dem Gesetz der großen Zahl sollte eine Bank oder Sparkasse mit einer Vielzahl von Kunden gewöhnlich nicht mit kurzfristigen und unerwarteten Abzügen von Guthaben durch alle Kunden konfrontiert sein. Weil ein sogenannter „Bodensatz“ an formal kurzfristigen Einlagen de facto langfristig zur Verfügung steht, können im Umfang dieses „Bodensatzes“ langfristige Kredite vergeben werden, um von der Fristentransformation zu profitieren. Das ist die sogenannte „Bodensatztheorie“ des Bankgeschäfts.

Mehr Schaden als Nutzen

Freilich bleibt eine Frage offen: Was geschieht im Falle eines Bankruns, wenn doch einmal viele Kunden auf einmal Geld abheben wollen? Runs gibt es heutzutage glücklicherweise nur selten. Aber wenn sie einmal vorkommen, droht ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden.

Manche frühere Auszubildende, die diese Zusammenhänge anhand bankbetrieblicher Lehrbücher gelernt haben, werden sich vielleicht wundern, dass im Jahre 2022 Ökonomen mit dem Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet worden sind, die sich unter anderem mit der Rolle der Fristentransformation von Banken befasst haben.