14-Milliarden-Verkauf in USA : Die BNP füllt die Kriegskasse

Frankreichs größte Bank verkauft eine weitere Tochterfiliale in den USA – und stellt mit den Einnahmen auch strategische Akquisitionen in Aussicht. Details sollen im Februar präsentiert werden.

Der Ausflug nach Kalifornien ist für die BNP Paribas beendet. Frankreichs größte Geschäftsbank gab am Montag offiziell bekannt, sich von ihrem amerikanischen Tochterinstitut Bank of the West trennen zu wollen. Zum Preis von 16,3 Milliarden Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro) soll die Bank mit Sitz in San Francisco zu 100 Prozent an die Bank of Montreal (BMO) aus Kanada gehen. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen BNP und BMO wurde demnach unterzeichnet.

Viel Zeit wollen sich die Beteiligten nicht lassen: Wenn alles glatt geht und die Wettbewerbsbehörden keine Einwände vorbringen, soll die Transaktion noch im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Die Bank of the West gehörte knapp 40 Jahre zur BNP. Ihr Verkauf ist allerdings nicht gleichzusetzen mit einem generellen Abschied aus Amerika. Vielmehr blieben die Filialen des Mutterinstituts eine „strategische Säule“ für das Unternehmen, betonte BNP-Chef Jean-Laurent Bonnafé.

Gleichwohl besinnen sich die Franzosen damit ein Stück weit auf ihr Kerngeschäft. Richtig Fuß fassen konnten sie nie in den Vereinigten Staaten, und schon in den Jahren 2016 bis 2019 hatte sich die BNP von ihrem amerikanischen Tochterinstitut First Hawaiian Bank getrennt. Wie die Bank weiter mitteilt, beträgt der Kaufpreis knapp ein Fünftel ihres Börsenwerts und das 1,72-Fache des Buchwerts der Bank of the West. Den Veräußerungsgewinn nach Steuern taxieren die Franzosen auf rund 2,9 Milliarden Euro.

Details Anfang Februar

Darüber freuen sollen sich nicht zuletzt die Aktionäre. Ihnen verspricht die BNP eine außerordentliche Ausschüttung in Form eines Aktienrückkaufs. Sie waren am Montag allerdings nicht wirklich in Feierlaune: In den ersten Handelsstunden schwankte der Kurs der BNP-Aktie zwischen einem leichten Minus und leichten Plus hin und her. Das ist gleichwohl noch immer besser als der französische Leitindex CAC40 als Ganzes, der vor allem wegen Sorgen um die Omicron-Variante des Coronavirus am Montag mit einem Minus von bis zu 2,5 Prozent in die Woche startete.

Was mit den übrigen Erlösen aus dem Verkauf der Bank of the West geschieht, wurde bislang nicht weiter präzisiert: Man wolle sie „diszipliniert“ nutzen, um die langfristige Wertschöpfung zu verbessern und insbesondere in Europa organisch zu wachsen sowie gezielt in Technologien und innovative Geschäftsmodelle zu investieren.

Aber auch strategisch passende Akquisitionen sollen erwogen werden, so die BNP weiter. Das lässt aufhorchen. Schließlich werden die Franzosen schon länger als möglicher Käufer der deutschen Commerzbank gehandelt. Bislang wurden derlei Gerüchte aber durchweg dementiert. „Das hört sich in der Theorie immer sehr einfach an, in der Praxis ist es jedoch sehr schwierig, Banken zusammenzuführen“, hatte BNP-Chef Bonnafé einmal gesagt. Doch auch ohnedies investieren die Franzosen seit Jahren viel Geld in Deutschland und haben sich hierzulande zu einem wichtigen Wettbewerber für die heimischen Institute etabliert. Details zu ihren strategischen Zielen für die kommenden Jahre will die Bank auf einer Investorenkonferenz Anfang Februar vorstellen.

Europas größtes Finanzinstitut

Die BNP, vor knapp 20 Jahren entstanden durch die Verschmelzung von der Banque Nationale de Paris mit der Bank Paribas, ist die größte Geschäftsbank in Frankreich vor der Crédit Agricole und der Société Générale. Im vergangenen Jahr betrug ihre Bilanzsumme 2,5 Billionen Euro. Das ist fast doppelt so viel wie die Deutsche Bank aufweist, Deutschlands Spitzenreiter. In puncto Marktkapitalisierung ist der Unterschied noch größer: Die BNP wird an der Börse mit rund 70 Milliarden Euro bewertet, die Deutsche Bank mit rund 20 Milliarden Euro.

Mit ihrer Bilanzsumme hat die BNP im Corona-Jahr sogar knapp die britische HSBC überholt, Europas bis dato größtes Finanzinstitut. Anders als diese ist sie aber deutlich weniger auf dem asiatischen Markt unterwegs. In Asien und den Vereinigten Staaten erwirtschaften die Franzosen insgesamt nur jeweils ein Zehntel ihrer Einnahmen.

Die 1874 gegründete BMO wiederum ist die viertgrößte Geschäftsbank in Kanada. Ihre Bilanzsumme betrug im vergangenen Jahr rund 650 Millionen Euro. Der Erwerb der Bank of the West ist die größte Akquisition in ihrer Geschichte. Sie will dadurch ihren Expansionskurs in den Vereinigten Staaten fortsetzen. Neuling auf dem US-Markt ist die BMO allerdings nicht, schon in den 1980er Jahren hat sie die Harris Bank mit Sitz in Chicago gekauft und vor zehn Jahren die Marshall & Ilsley Bank mit Sitz in Milwaukee.