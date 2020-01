„Schwarze Mamba“ : Für wen sich die Bahncard 100 lohnt

Aktualisiert am

Das teuerste Ticket der Bahn kostet 6685 Euro. Es ist keine Fahrkarte von Deutschland nach China und auch nicht für einen Luxuszug mit Butlerservice. Es ist die Eintrittskarte für die größtmögliche Freiheit auf Schienen: einfach in jeden beliebigen Zug einsteigen, ohne einen Fahrschein lösen zu müssen. Denn dieses teure Ticket erlaubt ein Jahr kostenloses Bahnfahren in der ersten Klasse. Für die zweite Klasse kostet das noch 3952 Euro.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Bahncard 100 heißen diese Tickets. 53000 Menschen haben sie. Zum Jahresanfang wurden sie um zehn Prozent günstiger, also in der zweiten Klasse immerhin um 443 Euro. Das ist Folge des Klimapakets der Bundesregierung, das die Mehrwertsteuer auf Fernverkehrsfahrkarten von 19 auf sieben Prozent senkte. Dadurch wurden die Bahncard 100, aber auch Sparpreise (jetzt ab 17,90 Euro) und die Normalpreise um zehn Prozent günstiger. Nur die Bahncard 50 und 25 bleiben so teuer wie 2019, denn sie gelten nicht als Fahr-, sondern als Rabattkarten. Es ist noch offen, ob die Steuer auch für sie gesenkt werden soll.