Vor entscheidender Sitzung : Bahn frei für neuen Commerzbank-Aufsichtsratschef

Der Kandidat des Bundes für den Commerzbank-Aufsichtsratsvorsitz kann auf die Stimmen der Arbeitnehmer setzen. Damit scheint die Kritik des Finanzinvestors Cerberus an ihm zunächst zu verhallen.

Weiter in Unruhe: Was wird aus der Commerzbank? Bild: dpa

Der große Knall im Commerzbank-Aufsichtsrat bleibt voraussichtlich aus. Am Montagvormittag hat sich Hans-Jörg Vetter den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat vorgestellt und dabei auf Aufsichtsräte nach Informationen der F.A.Z. einen vernünftigen Eindruck gemacht. Vetter, der frühere Vorstandsvorsitzende der Landesbank Berlin und der Landesbank Baden-Württemberg, ist der Vorschlag der Bundesregierung für die Nachfolge des Commerzbank-Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Schmittmann, der nach einer Fehde mit dem zweitgrößten Aktionär Cerberus am heutigen Montag sein Aufsichtsratsmandat niederlegen will.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die entscheidende Sitzung beginnt um 16 Uhr. Nach der Vorstellungsrunde mit Vetter am Vormittag zeichnete sich indes ab, dass die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat eine Wahl Vetters zum Aufsichtsratsvorsitzenden mittragen werden. Diese Wahl kann allerdings erst dann stattfinden, wenn Vetter gerichtlich zum Aufsichtsrat bestellt ist. Bis dahin könnte Uwe Tschäge, bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Vorsitzender des Konzernbetriebsrat der Commerzbank, den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen.

Damit zeigen sich die Arbeitnehmer unbeeindruckt von der Kritik von Cerberus, des zweitgrößten Aktionärs der Commerzbank, an Vetter. Cerberus hatte in einem Brief vom gestrigen Sonntag angeboten, den Aufsichtsräten zwei Kandidaten vorzustellen, die er für geeigneter hält als Vetter. (Wer ist Hans-Jörg Vetter? Lesen Sie hier ein Porträt.)

Nach Ansicht von Cerberus benötigt die Commerzbank einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der die Commerzbank saniert, auf die Digitalisierung ausrichtet und die Interessengruppen eint. „Wir haben ernsthafte Zweifel, dass Hans-Jörg Vetter die richtige Person für diese Aufgabe ist und über die richtige Erfahrung hierfür verfügt“, heißt es in einem Brief von Cerberus.