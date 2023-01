Cyber-Sicherheit : Bafin warnt vor Malware „Godfather“

Aktualisiert am

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin warnt Verbraucher aktuell Verbraucher vor einer Schadsoftware namens „Godfather“. Diese Malware greife 400 Banking- und Krypto-Anwendungen an und zeichne dabei die Eingaben der Nutzer auf. Dies teilte die BaFin am Montag mit. Auch deutsche Betreiber seien betroffen. Die Schadsoftware sorge dafür, dass Verbraucher Internetseiten anzeigt werden, die Fälschungen regulärer Banking- und Krypto-Anwendungen seien. „Loggen sich Verbraucher über diese Websites ein, werden ihre Zugangsdaten an die Cyber-Kriminellen übermittelt“, erklärt die Aufsichtsbehörde dazu.

„Godfather“ soll zudem mit gefälschten Push-Benachrichtigungen an Codes für das Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren gelangen. Wie genau sich die Endgeräte mit dem Virus infizieren, bleibt für die Aufseher unklar. Ebenfalls keine Angaben machte die Finanzaufsicht dazu, in welchem Umfang Schäden für deutsche Banken oder Kunden entstanden oder welche Apps konkret betroffen sind. Ende des vergangenen Jahres hatten schon Branchendienste berichtet, dass sich die Malware für Android-Endgeräte schon in 16 Ländern gefunden wurde.