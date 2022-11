Bitcoin, Ether und Co. : Baader bietet Brokern Option für Handel mit 24 Kryptowerten

Die großen Onlinebroker wie DKB, Comdirect oder auch der Smartbroker bieten ihren Kunden noch keinen Handel mit Kryptowerten wie Bitcoin oder Ether an. Wer in diese oft als Kryptowährungen bezeichneten und auf der Blockchain-Technologie basierenden Anlagen investieren will, muss bei den bekannten deutschen Onlinebrokern mit Ausnahme von Flatex Degiro den indirekten Weg über Zertifikate gehen. Aber es tut sich etwas.

Partner Baader und Wyden

Der Schweizer Handelstechnologieanbieter Wyden, der bis vor Kurzem noch Algotrader hieß und schon für zehn Finanzinstitute in der Welt den Kryptohandel realisiert, hat nach Informationen der F.A.Z. mit der Baader Bank nun den elften Partner und den ersten in Deutschland gefunden. Die Kooperation zwischen der über eine Vollbanklizenz verfügenden Baader Bank und der cloudbasierten Wyden-Plattform für den Handel digitaler Assets erlaubt es im Prinzip unzähligen Neo- und Onlinebrokern, sich an die Plattform anzudocken. Diese Möglichkeit nimmt als erster der Broker Finanzen.net wahr, er bietet nun seinen Privatkunden rund um die Uhr den Handel von 24 Krypto-Assets an, darunter auch Uniswap, Polygon und Polkadot.

Eine Auszahlung von Bitcoin, Ether & Co auf ein externes Wallet ist aber nicht möglich. Der private Schlüssel, der den exklusiven Zugang zum Lagerort der Kryptocoins gewährt, bleibt in den Händen einer auswärtigen Verwahrstelle. Damit lassen sich Bitcoin und Ether nicht als Zahlungsmittel einsetzen, sondern dienen als reine Anlage oder Spekulationsobjekt.