Aussichten für 2023 : In den Fängen der Inflation

Sie gehörte plötzlich als Beifahrerin zu den Chancen des Jahres 2022: die Inflation. Sehr lange waren Preissteigerungen überhaupt kein Thema mehr an den Märkten gewesen – im Gegenteil. Zwischendurch machte sich so mancher Beobachter sogar Sorgen um eine drohende Deflation. Anfang des Jahres 2022 stand die Inflation in Deutschland dann bei mehr als 4 Prozent, und alle rieben sich verwundert die Augen. Die von der EZB ausgegebene Zahl des Inflationsziels von „nahe, aber unter 2 Prozent“ war über Jahre hinweg die Messlatte gewesen, plötzlich lag der erreichte Wert deutlich darüber, und die Aufregung war groß. Allerdings nicht bei der EZB selbst. Christine Lagarde, die EZB-Präsidentin, sprach lange von einem vorübergehenden Phänomen. Ein Irrtum, wie sie selbst inzwischen einräumt.

Am Ende dieses bewegten Jahres 2022 steht die Inflation in Deutschland bei knapp 10 Prozent. Staat und Unternehmen finanzieren Ausgleichspakte, um die Folgen für die Bürger abzumildern, die vor allem in den Energiepreisen so spürbar sind. Die Notenbank steuert gegen die Inflation, vier Zinsschritte sind schon erfolgt, die Raten sinken leicht, doch es wird dauern. Und außerdem: Vielleicht muss das Tempo sogar wieder verlangsamt werden, weil die europäische Volkswirtschaft eben doch geradewegs in die Rezession steuert. Das Mittel dagegen wären Zinssenkungen. Dann wäre die Herrlichkeit der Zinserhöhungen schneller vorbei als erwartet.