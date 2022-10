Außergewöhnliche Bewertung : VW gibt es an der Börse geschenkt

Die Börse will lieber Luxus: Kraftwerk von VW auf dem Werksgelände in Wolfsburg Bild: dpa

Die Rückkehr der Porsche AG an die Börse ist ein großer Erfolg. Inmitten von Zinserhöhungen, Inflationssorgen und Kurstiefs ging der größte Börsengang in Deutschland seit der Deutschen Telekom vor zwei Wochen über die Bühne. Anfangs mussten die begleitenden Banken den Aktienkurs noch ein wenig stützen. Für 313 Millionen Euro kauften sie knapp 4 Millionen Porsche-Aktien, teilte die Bank of America nun mit.

Doch seit gut einer Woche wurden diese Maßnahmen frühzeitig eingestellt. Porsche kommt nun allein an der Börse klar. Der Kurs stieg vom Ausgabepreis von 82,50 Euro bis auf 93,50 Euro. Zuletzt ging er wieder auf rund 87 Euro zurück. Stand jetzt würde das immer noch locker reichen, um im Dezember in den Dax aufgenommen zu werden und Zalando, Puma oder Siemens Energy zu verdrängen, haben die Fachleute der Investmentbank Stifel Europe berechnet. Am Mittwoch wurde Porsche bereits in den MSCI World aufgenommen.