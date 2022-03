Deka-Fondsmanager im Gespräch : „Ausgerechnet die Telekom verstößt gegen die Regeln“

Aktualisiert am

Ingo Speich, 45, leitet den Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka, der Fondsgesellschaft der Sparkassen. Bild: Frank Röth

Deka-Fondsmanager Ingo Speich sagt, was schiefläuft in den Dax-Konzernen. Deutliche Kritik übt der Fachmann für gute Unternehmungsführung besonders an Telekom, SAP und Volkswagen.