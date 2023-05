Aktualisiert am

Warum die Hamas keine Bitcoins mehr will

Aufruf an Spender

Aufruf an Spender :

Aufruf an Spender : Warum die Hamas keine Bitcoins mehr will

Fans von Kryptowährungen wie Bitcoin schätzen an ihnen vor allem das Versprechen von Anonymität und die Unabhängigkeit von Banken und staatlichen Institutionen. Kritiker sehen sie gerade deshalb schon länger als präferiertes Zahlungsmittel für Drogenhändler, Terroristen und andere Kriminelle. Nun stellt sich heraus: Nicht einmal die Terroristen vertrauen noch auf das, was Bitcoin einst versprach.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Kassam-Brigaden, der militärische Arm der palästinensischen Terrororganisation Hamas unter der Führung von Mohammed Deif, haben erklärt, dass sie ab sofort keine Spenden mehr in Bitcoin annehmen wollen. Zu leicht sei es geworden, so die Hamas, Transaktionen zurückzuverfolgen oder zu verhindern. Es gehe ihr um die „Sicherheit ihrer Spender“ und darum, diese vor Schaden zu bewahren, teilte die Organisation mit.

Dabei hatten Kryptowährungen in den vergangenen Jahren für die Hamas und andere terroristische Organisationen noch an Bedeutung gewonnen. Die israelische Zeitung „Haaretz“ nannte sie 2021 „die Geheimwaffe, die der Hamas hilft, Millionen Dollar einzunehmen“. Neue technische Entwicklungen machen es heute aber leichter für Strafverfolgungsbehörden, Kryptogeschäfte nachzuvollziehen.

Mehr zum Thema 1/

Die Hamas hatte im Laufe der Zeit ihre Transaktionen komplexer gestaltet, um der Verfolgung zu entgehen. Nun scheint die Risikoabwägung nicht mehr aufzugehen. Am Donnerstag berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass israelische Behörden seit 2021 etwa 190 Kryptokonten beschlagnahmt hätten. Zwei davon stünden in Verbindung zur Terrororganisation „Islamischer Staat“, Dutzende weitere in Verbindung zur Hamas.