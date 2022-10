Früher Vermögensaufbau : Mit gutem Job und guten Investments gegen die Inflation

Aktualisiert am

Junge Menschen brauchen eine solide Ausbildung und einen Beruf, der ihnen Spaß macht. So schaffen sie eine Basis, um Geld gewinnbringend anzulegen – und Preissteigerungen auszutricksen.

Liebe Mütter, verehrte Väter, werte Eltern! Diskussionen mit Kindern über das liebe Geld sind gefährliche Tretminen. Trotzdem will ich Ihnen heute den Vorschlag machen, beim nächsten Familientag ein Referat über „die Wahl des richtigen Sparvertrages in jungen Jahren“ auf die Tagesordnung zu setzen. Die Kinder werden zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Augen verdrehen, doch in meinen Augen ist das nicht schlimm.

Volker Looman Freier Autor in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Erstens können Sie unter Beweis stellen, dass Sie in der Lage sind, das Tabu zu überwinden, über Geld rede man nicht, sondern besitze es, und zweitens waren Aufklärung und Bildung, auch über Geld, noch nie so wichtig wie heute. Hier sind einige Anregungen für die Vorbereitung des Vortrages.