Finanzgeschichte : Wie man den Neuanfang finanziert

Die Zerstörungen, die das Juli-Hochwasser in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen angerichtet hat, haben den Bund dazu bewogen, ein Wiederaufbauprogramm in zweistelliger Milliardenhöhe aufzulegen. Katastrophen gab es auch früher in der Geschichte und mussten auch finanziell bewältigt werden.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Eine davon ereignete sich im Jahr 1666, als die City of London praktisch niederbrannte. Die „City of London“ ist seit dem frühen Mittelalter eine autonome Einheit, die bis zum heutigen Tag von der „City of London Corporation“ verwaltet wird. Viel kritisiert, unterliegt sie nicht der Besteuerung durch das Vereinigte Königreich und gilt als größte Steueroase der Welt. Auch im 17. Jahrhundert galt sie als ineffizient und intransparent, sagt Nathan Sussman, Professor für internationale Ökonomie und Entwicklung am Graduate Institute Geneva und Ko-Autor einer Studie, in einem Podcast der European Association of Banking History (eabh).