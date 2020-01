F.A.Z.-Umfrage : Auf diese Aktien setzen die Profis

Die Investoren an der New Yorker Wall Street haben einen speziellen Blick auf Aktien. Bild: dpa

Das meiste Geld sollte in Aktien stecken. Das raten neun von zehn Vermögensverwaltern zumindest den 30 Jahre alten Anlegern zum Auftakt dieses Jahres. Allerdings empfehlen alle Vermögensverwalter doppelt so alten Anlegern geringere Aktienquoten. Die Logik dahinter: Die Kurse von Aktien schwanken im Vergleich zu anderen Anlagen stark, 60 Jahre alte Investoren können wegen ihres kürzeren Anlagehorizonts mögliche Verluste schlechter wegstecken als 30 Jahre alte Anleger, die aller Erfahrung nach kurzfristige Verluste mit der Aktienanlage gerade auch dank üppiger Dividenden über mehrere Jahre hinweg betrachtet mehr als nur wieder aufholen.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Wer vor zehn Jahren 10.000 Dollar in den amerikanischen Aktienindex S&P 500 investiert hat, kann sich heute über ein Vermögen von gut 28.000 Dollar freuen – Dividenden kommen noch obendrauf. Wer in den deutschen Aktienindex Dax anlegte, hat aus 10.000 Euro einschließlich Dividenden immerhin 22.000 Euro gemacht – musste allerdings zwischenzeitlich Verluste hinnehmen. Auch deshalb gilt: Man sollte nicht sein gesamtes Geld in Aktien stecken, sondern es über mehrere Anlagen streuen, um die Risiken zu verteilen. In der Niedrigzinsphase allerdings sind gute Alternativen zu Aktien rar geworden. Dies zeigt die Umfrage zum richtigen Anlagemix, zu dem die F.A.Z. jetzt zum fünfzehnten Mal zehn bankunabhängige Vermögensverwalter zum Jahresanfang befragt hat.

Anleihen, die als wichtigste Anlageklasse neben Aktien gelten, werden 30 Jahre alten Anlegern selten empfohlen – zu schwach sind die zu erwartenden Renditen. 60 Jahre alten Anlegern werden Anleihen zwar wegen ihres geringeren Risikoprofils häufiger nahegelegt, aber nur Moneyfarm rät dieser Anlegergruppe zu Anleihen als größtem Posten im Anlagemix. Moneyfarm ist ein digitaler Vermögensverwalter und einziger neuer Teilnehmer an der Umfrage.

Moneyfarm-Geschäftsführer Oliver Vins sieht derzeit Parallelen zum Ende der neunziger Jahre, als – wie im August 2019 – die Zinskurve in Amerika untypisch invers war und damit eine Rezession signalisierte, sich das Wirtschaftswachstum am Ende aber nur kurz verlangsamte und die Aktienkurse schnell wieder Tritt fassten – so wie jetzt. „Hinzu kam vor zehn Jahren auch ein gewisser Hype um Technologiewerte und Start-ups sowie eine Börsen-Wertentwicklung von rund 30 Prozent plus“, erinnert sich Vins.

Sogar ein Impeachment-Verfahren, damals gegen Präsident Bill Clinton wegen der Lewinsky-Affäre, gab es und scheiterte 1999. „Das Schöne an dieser Sichtweise: So viel man über die spätzyklische Situation heute wie damals lesen konnte – damals waren noch ein bis zwei sehr starke Börsenjahre übrig“, sagt Vins und rät dazu, am Aktienmarkt weiter investiert zu bleiben. Und am Anleihemarkt sollte man nicht nur defensiv agieren, sondern auch in riskante, aber renditestarke Schwellenländeranleihen investieren.

Einen anderen Ansatz wählt der Vermögensverwalter La Française, der zwischenzeitlich die Veritas-Gruppe gekauft hat. Fondsmanager Gilles Seurat rät älteren Anlegern, die auf Einnahmen wie Zinsen aus sind, weniger zu riskanten Anleihen als zu Immobilien wie Mietobjekten, Immobilienfonds sowie börsennotierten Immobilienaktien (Reits). „Der Immobilienmarkt bietet derzeit höhere Renditen als Staatsanleihen“, meint Seurat. Michael Wittek vom Vermögensverwalter Albrecht Kitta & Co warnt sogar vor Anleihen: „Das Risiko sinkender Anleihekurse durch einen möglichen Zinsanstieg wird unseres Erachtens deutlich unterschätzt. Eine Investition in Anleihen auf dem aktuellen Niveau der Minuszinsen bedeutet, dass ein Anleger auf weiter fallende Zinsen spekuliert“, sagt Wittek.