Maklermesse der Versicherer : Nichts dazugelernt

Impression von der Deutschen Maklermesse am Donnerstag, 24.10.2019 in der Dortmunder Westfalenhalle. Bild: Edgar Schoepal

Wir schreiben das Jahr 2011. So beginnen normalerweise historische Betrachtungen. Doch auf der Versicherungsmaklermesse DKM in Dortmund kam einigen dieser Satz auch in den Sinn, um die aktuelle Situation zu beschreiben. Vor acht Jahren war in der Assekuranz in gewisser Weise eine Blase geplatzt. Vermittler der Ergo erpressten den Mutterkonzern Munich Re mit einer Enthüllungsgeschichte: Einige der leistungsstärksten Vertriebler waren mit einer Reise nach Budapest belohnt worden, auf der eine exzessive Party mit Prostituierten als „Höhepunkt“ stattfand. Danach setzte in der gesamten Branche ein Umdenken ein.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

„Wir laden unsere besten Verkäufer zur Landesgartenschau nach Koblenz ein“, sagte damals leicht pikiert ein Vorstandsvorsitzender der Branche der F.A.Z. Andere fuhren ihre Incentives radikal zurück. Der Branchenverband GDV gab sich einen Vertriebskodex, der Volumenziele für den Verkauf von Policen untersagte. Das schrieb der Gesetzgeber dann in der Versicherungsvertriebs-Richtlinie IDD fest. Auf den Messen gab man sich mit einem Mal zugeknöpft, die Bunny-Kostüme für Hostessen blieben zu Hause. Diversity wurde jetzt großgeschrieben, denn weibliche Verantwortungsträger würden eine solche Vertriebskultur wie früher wohl nicht mehr gutheißen.

Die Rolle der Frauen beschränkte sich auf „Dienstleistungstätigkeiten“

Zwischen 2011 und 2019 durfte man also irgendwie die Hoffnung haben, es könne ein bisschen besser werden. Doch wie sah es nun 2019 auf der Messe aus? In der sogenannten „Elefantenrunde“ mit führenden Versicherungschefs saßen vier mittelalte Herren (davon nur noch einer mit Krawatte) und erklärten, wie die künftige Versicherungswelt aussieht. Die sichtbare Rolle der Frauen beschränkte sich auf „Dienstleistungstätigkeiten“: Im neuen Foyer der Dortmunder Westfalenhallen schossen junge Frauen mit sehr knappem Sportdress auf ein Fußballtor, innen verteilten Hostessen im Medizinerkittel oder in engen gelben Kleidern Flyer.

Diese optische Rückkehr in die Jahre vor dem Budapest-Skandal wäre noch zu verkraften gewesen, doch inhaltlich ist auch das scheinbar gelöste Problem der Incentivierungen offenbar nicht so ganz gelöst. Der Bundesverband deutscher Versicherungskaufleute, der sich immer mehr zum Zuchtmeister der Branche aufschwingt, ließ in einer Studie ermitteln, wie viele Vermittler noch immer Zuschüsse und erfolgsabhängige Vergütungen von ihren Produktgebern erhalten. 80 Prozent der Einfirmenvertreter und 46 Prozent der Mehrfachagenten sprechen eine recht deutliche Sprache. Warum aber 8 Prozent der eigentlich vollkommen unabhängigen Makler solche Sondervergütungen erhalten, konnte dann auch der Vermittlerverband nicht erklären.

In der Elefantenrunde ging es viel um Digitalisierung und was sie für Makler bedeutet. Natürlich kam das Gespräch auf den Robo-Advisor, der immer mehr Hilfestellungen für Vermittler leisten wird. Es bleibt zu hoffen, dass man sich nicht auch an die interessanten Gedanken des Jahres 2019 in einigen Jahren zurückerinnern wird, weil auf dem Podium Robotervorstände sitzen, die über eine Branche debattieren, die sich wandeln kann – nur nicht, wie sie es will.