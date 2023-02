Aktualisiert am

Wagniskapital : Investieren Sie doch in Ihr Lieblings-Start-up!

Gründer holten sich frisches Geld bislang von spezialisierten Fonds. Jetzt können auch Privatleute in Start-ups investieren. Doch das Risiko ist enorm.

Es gibt viele Arten, sein Geld zu investieren: Die üblichen Anlageklassen Aktien, Anleihen oder Immobilien gehören dazu. Es gibt aber auch Anlagemöglichkeiten, die mit Liebhaberei zu tun haben: Oldtimer, hochwertige Uhren oder gar tokenisierte Kunstwerke. Investoren, die Geldanlage und Liebhaberei kombinieren wollen, bietet sich nunmehr eine weitere Möglichkeit: in ihr Lieblings-Start-up zu investieren.

Möglich gemacht hat es eine Gesetzesänderung auf europäischer Ebene. Die EU hat die Regeln für Crowdfunding vor einiger Zeit vereinheitlicht. Plattformen können von Investoren Geld einsammeln, um damit Projekte zu fördern. Das richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen. Die Plattformen benötigen seither nur noch die Zulassung durch die zuständigen Behörden in einem Mitgliedsland, um in der gesamten EU tätig werden zu können.