Verwahrentgelte : Auch die Commerzbank will die Negativzinsen abschaffen

Viele Banken reagieren auf die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), im Juli und im September die Leitzinsen anheben zu wollen, ihrerseits mit Änderungen der Zinsen für Sparer. Auch die Commerzbank, die sogar auf dem Sparbuch Negativzinsen haben wollte und lange etwas vage hinsichtlich der Zukunft ihrer Regelung geblieben war, kündigt nun an, der EZB folgen zu wollen: „Wir begrüßen, dass die EZB die Zinswende nun eingeleitet hat – das ist gut für unsere Kunden, und das ist auch gut für uns“, sagte ein Sprecher: „Wenn die EZB die negativen Einlagensätze reduzieren sollte, werden wir die Entgelte für Kundeneinlagen entsprechend anpassen.“ In der vergangenen Woche hatte die Deutsche Bank mitgeteilt, ihre Negativzinsen im Oktober abschaffen zu wollen.

Neue Liste mit 19 Banken

Die Vergleichsplattform Verivox legte nun eine Liste mit 19 weiteren Banken vor, die schon vor der EZB ihre Negativzinsen einstellen oder die Freibeträge stark ausweiten. Darunter sind gleich mehrere Sparda-Banken.

So will die Sparda-Bank Nürnberg zum 1. Juli die Verwahrentgelte auf dem Girokonto und die Negativzinsen auf dem Tagesgeldkonto abschaffen; zudem will sie wieder Zinsen auf Termingelder zahlen und einen Bonus bei Einzahlungen auf dem Tagesgeldkonto. Auch die Sparda-Banken West und Hannover kündigten an, vom 1. Juli an keine Verwahrentgelte mehr zu erheben.

Abgeschafft werden die Negativzinsen auch bei den VR-Banken Rhein-Neckar und Mittelfranken West, sowie bei den Volksbanken Bremerhaven-Cuxland, Hameln-Stadthagen, Schwarzwald-Donau-Neckar und Thü­ringen Mitte. Weitere Institute heben ihre Freibeträge sehr stark an, so dass sie für viele Kundne keine Rolle mehr spielen dürften, neben der ING Deutschland beispielsweise auch die Degussa Bank, die Oldenburgische Landesbank und die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück.

Auch die Pioniere der Negativzinsen kündigten an, diese Regelungen bald einzustellen. So sagte ein Sprecher der Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee, sobald die EZB Änderungen an den Negativzinsen vornehme, werde die Bank diese „unverzüglich“ an die Kunden weitergeben. Die Deutsche Skatbank in Thüringen, die vor rund acht Jahren ebenfalls zu den ersten Banken mit Negativzinsen gehört hatte, kündigte an, schon zum 1. Juli die Freibeträge auf eine Million Euro anzuheben. Und zwar nicht nur, wie geplant, für Bestandskunden, sondern auch für Neukunden.

Ralf Fleischer, der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse München, sagte, in seinem Haus bereite man sich intern schon darauf vor, die Verwahrentgelte abzuschaffen. Aktuell zahlten etwa 5000 Kunden solche Entgelte – sobald der EZB-Referenzzins null oder mehr betrage, würden diese nicht mehr erhoben.

Keine Kündigungen wegen Negativzinsen mehr

Die Stadtsparkasse Düsseldorf, die mit Kontokündigungen bei der Einführung von Negativzinsen für Aufsehen gesorgt hatte, hat dieses Thema nach Angaben eines Sprechers bereits im März beendet. Bis dahin hatte die Sparkasse Konten von Kunden, die sich auf Briefe zur Einführung von Negativzinsen nicht meldeten, nach mehreren Ermahnungen gekündigt und das Geld an das Amtsgericht übergeben. Auf diese Weise waren Millionen von Kundenkonten beim Amtsgericht hinterlegt worden, die nach 30 Jahren an die Staatskasse fallen sollen. Diese Praxis sei jetzt aber abgeschlossen, so hieß es. Mit der EZB werde man die Negativzinsen ganz abschaffen.

Auch die Hamburger Sparkasse will der Notenbank bei den Negativzinsen folgen. Die Zinsen für Spareinlagen dagegen habe das Institut schon spürbar angehoben, sagte Sprecherin Stefanie von Carlsburg: „Für zehnjähriges Festzinssparen gibt es bereits 1,7 Prozent – bei einem Anlagezeitraum von drei Jahren gibt es seit dem 17. Juni 1,0 Prozent.“ Max Herbst von der FMH-Finanzberatung berichtet von weiteren Zinserhöhungen: So habe das Fintech Klarna seine Zinsen für Festgeld auf zwölf Monate auf 1,23 Prozent erhöht, auch Renault Bank Direkt und Crédit Agricole hätten zuletzt die Festgeldzinsen erhöht..

Verbraucherzentralen wollen weiter kämpfen

Die Verbraucherzentralen kündigten an, trotz allem weiter rechtlich gegen die Negativzinsen vorgehen zu wollen. „Die laufenden rechtlichen Verfahren zu Negativzinsen erübrigen sich nicht durch die Ankündigung einzelner Institute, künftig auf Negativzinsen verzichten zu wollen“, sagte David Bode vom Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV).

Man wolle grundsätzlich klären lassen, ob Verwahrentgelte in Form von Negativzinsen gegenüber Verbrauchern auf Giro- und Tagesgeldkonten zulässig seien. Neben den bekannten fünf Klagen gegen Negativzinsen habe der Verband eine sechste eingereicht – sie betreffe die Sparda-Bank Berlin. Diese habe Kunden ein Formular über ein Verwahrentgelt zur Unterschrift vorgelegt und wolle das als Individualvereinbarung gewertet wissen. Hierzu sagte Bode: „Auch das halten wir für unzulässig.“