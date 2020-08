Chancen für Verbraucher : Volksbanken locken mit attraktiven Dividenden

Aktualisiert am

Eine spannende Entwicklung deutet sich an: Deutschlands Volksbanken bereiten sich offenkundig darauf vor, nun doch auch in diesem Jahr attraktive Dividenden auszuschütten. Manche Institute versprechen sogar 6 Prozent.

Die Frankfurter Volksbank verschickt dieser Tage Briefe an ihre Genossenschaftsmitglieder. Es geht darin um ein Thema, das alle Besitzer von Geschäftsanteilsscheinen sehr interessiert: die Dividende. Die zweitgrößte deutsche Volksbank kündigt darin an: Sofern es die Situation zulasse, werde die Geschäftsleitung der Vertreterversammlung im vierten Quartal eine Dividende von 6 Prozent zur Ausschüttung an die Mitglieder vorschlagen.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Im Mai habe man diese Entscheidung noch zurückgestellt, weil die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bankenaufsicht Bafin alle Banken aufgerufen hatten, zunächst bis Oktober auf die Ausschüttung von Dividenden an ihre Eigentümer zu verzichten. Jetzt werde man alle Dividendenberechtigten „zeitnah“ über den Beschluss informieren, schreibt die Volksbank.