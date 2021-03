Archegos-Debakel : Am Ende wollte sich jede Bank nur selbst retten

888 - unter dieser Hausnummer in der New Yorker 7th Avenue soll Archegos sitzen. Bild: Reuters

In Zeiten der Not gibt es grundsätzlich zwei Verhaltensweisen. Die eine ist Kampf, die andere Flucht. Entscheidet man sich für den Kampf, ist Kooperation eine Möglichkeit, die Siegchancen zu steigern. Das war wohl auch den Banken bewusst, die dem in Bedrängnis befindlichen Hedgefonds/Family Office Archegos so großzügige Kredite gewährt hatten. Zumindest gibt es Medienberichte, wonach sich Goldman Sachs, Morgan Stanley, die Credit Suisse, die UBS und Nomura auf Betreiben der Schweizer in der vergangenen Woche getroffen hätten, um zu besprechen, wie man denn den Schaden aus den erzwungenen Verkäufen der als Sicherheiten hinterlegten Aktien minimieren könnte.

Archegos spekulierte offenbar bevorzugt mit sogenannten CfDs. Das sind Derivate, mit denen auf Kursänderungen gewettet wird. Damit lässt sich schneller und billiger handeln, weil die Basiswerte wie Aktien nicht gekauft und nur Anzahlungen geleistet werden müssen. Dafür aber müssen Sicherheiten hinterlegt werden, für den Fall, dass sich die Kurse in die falsche Richtung bewegen und auf die die finanzierenden Banken m Ernstfall zugreifen können.

Ob diese sich im Fall Archegos am Ende wie zunächst beabsichtigt verständigen konnten, bleibt derzeit unklar. Allerdings, so wird behauptet, hätten die Credit Suisse und Morgan Stanley offenbar direkt im Anschluss an das Treffen eine geringe Menge an Aktien schon einmal verkauft. Trifft dies zu, so wäre das womöglich der Tropfen gewesen, der zwar kein Fass zum Überlaufen brachte, aber so etwas wie eine panische Flucht vor einem möglichen Gewitter auslöste. Jedenfalls sei Archegos schon am Donnerstagabend mitgeteilt worden, dass man die Sicherheiten beschlagnahmen werde, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch unklar gewesen sei, ob Verkäufe überhaupt zulässig waren.

Und bekanntermaßen begann Goldman Sachs am Freitag damit, Aktien von Baidu, Tencent Music Entertainment und Vipshop Holdings im Wert von 6,6 Milliarden Dollar zu verkaufen und dann Aktien von Viacom CBS und Iqiyi im Volumen von 3,9 Milliarden Dollar. Morgan Stanley folgte einige Stunden später und warf Aktien von Farfetch, Discovery, Baidu und GSX Techedu im Wert von rund 13 Milliarden Dollar auf den Markt. Eine Aktion nach dem Motto: „Rette sich, wer kann“.

„The first cut is the cheapest“

Das sei halt so bei einem Notverkauf, zitiert die FT einen Beteiligten. Wenn man nicht der erste sei, der die Flucht ergreife, dann verbrenne man sich eben. Ehre unter Banken gäbe es nicht, wer zuerst komme, der mahle halt zuerst. Es habe zwar Versuche gegeben, sich am Wochenende noch einmal zu treffen, aber nach dem Kursrutsch von Freitag habe man die Idee nicht weiter verfolgt, die Verkäufe einzustellen. Goldman und Morgan Stanley hätten nicht mitgespielt. Grundsätzlich sei die Idee gewesen, über das Wochenende in einer konzertierten Aktion zu agieren, aber einige Bedingungen der erwogenen Stillhaltevereinbarung seien nicht akzeptabel gewesen. Goldman Sachs habe sich die Sache wohl angeschaut und sei wohl frei nach Rod Stewart zu dem Schluss gekommen: „The first cut is the cheapest“, zitiert die FT einen weiteren Banker.

Zu den Leidtragenden gehört offenbar auch Wells Fargo, die am Montag 18 Millionen Aktien von Viacom CBS im Wert von mehr als 800 Millionen Dollar verkauften sowie weitere Aktien im Wert von 1,3 Milliarden Dollar.

Was Archegos wohl das Genick brach, war die Kapitalerhöhung von Viacom CBS, die der Konzern vor einer Woche ankündigte und den Aktienkurs um 50 Prozent fallen ließ. Schon vorher seien die Banken besorgt gewesen, der Kursrutsch der Aktien des Medienkonzerns aber war wohl das Tüpfelchen auf dem i gewesen. Pikanterweise wird die Kapitalerhöhung von Morgan Stanley durchgeführt.

Mittlerweile hat sich auch Archegos zu Wort gemeldet, jedoch wohl nicht viel zu sagen. Es sei eine herausfordernde Zeit für das Family Officet, seine Partner und Angestellten, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg aus einer E-Mail von Firmensprecherin Karen Kessler. Alle Pläne würden diskutiert, derweil Archegos-Gründer und -Chef Bill Hwang und das Team den besten Weg aus der Krise bestimmten.