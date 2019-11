Arbeitsmarktdaten : Amerikas Börsen auf Höhenflug

Aktualisiert am

Gute Daten vom Arbeitsmarkt und aus China sorgen für Rekorde an der Wall Street.

Ein guter Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten und robuste Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion haben am Freitag die Wall Street auf Rekordjagd geschickt. Der breit gefasste Index S&P500 sowie der Composite- Index der Technologiebörse Nasdaq legten im frühen Geschäft um rund 1 Prozent zu und erreichten mit 3064 beziehungsweise 8376 Punkten neue Rekordhochs.

Der 30 Werte umfassende Leitindex Dow Jones stieg um 0,8 Prozent auf 27.273 Punkte. Auch der deutsche Aktienindex Dax erhöhte sich deutlich. Mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 12.976 Punkte bewegte er sich weiter in die Richtung von 13.000 Punkten. Im Handelsverlauf erreichte der Dax mit 1.2992 Punkten ein neues 52-Wochen-Hoch.

Der amerikanische Arbeitsmarkt verlor im Oktober mit 128.000 neu geschaffenen Jobs nicht so stark an Dynamik wie erwartet. Volkswirte hatten lediglich 89.000 vorhergesagt. Zugleich wurde die Zahl für September von 136.000 auf 180.000 kräftig nach oben revidiert. „Das sind gute Zahlen, die der Fed das gute Gefühl geben werden, das Richtige getan zu haben“, sagte Ökonom Doug Duncan vom Hypothekenfinanzierer Fannie Mae. „Wenn es in den nächsten Monaten nicht zu einer Verschlechterung kommt, sind sie eine Weile auf Eis gelegt.“

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, halten die guten Zahlen am Arbeitsmarkt inzwischen länger an, als zu erwarten gewesen sei. Die amerikanische Notenbank Fed hatte die Zinsen gesenkt und anschließend eine Pause signalisiert.

Die guten Konjunkturzahlen aus China sorgten für die Erwartung einer höheren Nachfrage nach Erdöl. Der Preis für die Nordseesorte Brent zog um 1,6 Prozent auf 60,55 Dollar je Barrel (156 Liter) an. Das in Dollar notierte Gold musste hingegen Federn lassen. Das Edelmetall verbilligte sich um ein halbes Prozent auf 1506 Dollar die Feinunze.