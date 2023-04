Nun also auch Zinsen: Apple hat am Montag in den Vereinigten Staaten sein Apple-Card-Sparkonto mit einer Verzinsung von 4,15 Prozent eingeführt. Für das Angebot sind keine Mindesteinlage und kein Mindestguthaben erforderlich, Gebühren gibt es keine. Alle Nutzer können ihr Konto einfach über die Wallet-App auf ihren Apple-Geräten einrichten. Die einzigen Bedingungen sind, die Apple-Card zu besitzen und in den Vereinigten Staaten zu sein. Das verzinsbare Guthaben ist auf 250.000 Dollar beschränkt.

Zusätzlich erklärte das Unternehmen, dass alle Prämien, die über das Prämienprogramm Daily Cash verdient werden, automatisch auf das Sparkonto eingezahlt werden. Immerhin gibt es für die Nutzung der Apple-Kreditkarte hier bis zu 3 Prozent Rückvergütung auf Einkäufe. Aber natürlich können die Nutzer auch Geld von ihrem Bankkonto überweisen, um von den Zinsen zu profitieren.