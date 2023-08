Wer als Anleger halbwegs objektiv an die jüngsten Geschäftszahlen vom iPhone-Konzern Apple herangeht, kann eigentlich nur wenige Kleinigkeiten aussetzen. Aber: Apple ist eben nicht irgendein Unternehmen. Die Erwartungen an den amerikanischen Tech-Konzern waren bei der jüngsten Bilanzvorlage wieder einmal (zu) hoch.

Diese Erwartungen konnte Apple nicht ganz erfüllen, sodass der Aktienkurs des Konzerns mit dem Apfel im Logo in den Tagen nach der Zahlenveröffentlichung den Rückwärtsgang einlegen musste. Ein solcher – eher seltener Rückgang – könnte aber auch eine Einstiegsgelegenheit sein. Diverse Bilanzveröffentlichungen in den vergangenen Jahren und die dazu verlaufende Kursentwicklung der Apple-Aktie zeigen genügend Beispiele dafür auf.

Angeheizte Erwartungen

Apple selbst hatte dieses Mal aber die Erwartungen im Vorfeld angeheizt. Die Aktie hatte seit Anfang 2023 in der Spitze einen Kurssprung um mehr als 52 Prozent auf ein Allzeithoch bei 198 Dollar hingelegt. Dank dieser Rallye gelang Apple Ende Juli Historisches. Erstmals hatte ein Konzern bei der Marktkapitalisierung die Marke von 3 Billionen Dollar übersprungen. Die dann auf die am 3. August veröffentlichten Zahlen folgende negative Marktreaktion hatte gleich mehrere Gründe.

Viele Investoren dürften zum einen beispielsweise nach dem starken Lauf der Aktie einfach Gewinne mitgenommen haben. Zudem wurde der August 2023 bisher seinem Ruf als saisonal schwacher Börsenmonat gerecht, sodass sich viele Aktienkurse insgesamt im Vergleich zu den ersten sieben Monaten dieses Jahres schwach entwickelten. Darüber hinaus fanden Anleger im jüngsten Quartalsbericht Apples auch das ein oder andere Haar in der Suppe:

Apple hatte unter anderem für das laufende vierte Quartal (per Ende September) des Konzerns im Geschäftsjahr 2022/23 einen weiteren Umsatzrückgang in Aussicht gestellt. Dieser soll bei 1 Prozent liegen. Es wäre damit der vierte Umsatzrückgang in einem Quartal in Folge. Etwas, was man von Apple überhaupt nicht gewohnt ist. Ebenso liegt die Prognose damit unterhalb der Konsensschätzungen. Analysten hatten zuvor mit einem leichten Umsatzplus von 0,5 Prozent gerechnet.

Sind die aktuellen Kurse eine Einstiegschance?

Im Juni-Quartal wurden die Erwartungen dagegen geschlagen. Die Erlöse gingen um 1 Prozent auf 81,79 Milliarden US-Dollar zurück, während der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) 1,26 Dollar betrug. Die Konsensschätzungen lagen bei Umsatz und dem Gewinn je Aktie bei 81,55 Milliarden Dollar bzw. 1,20 Dollar.

Trotzdem verlor die Apple-Aktie am Tag nach der Zahlenbekanntgabe 4,8 Prozent an Wert. Es war der schwächste Tag in diesem Jahr und der höchste Tagesverlust seit dem 29. September 2022. Es folgten weitere Verluste, die eine Reihe von Investoren jedoch zu einem Einstieg nutzen dürften. Dazu rät unter anderem Citi-Analyst Atif Malik.

Er führt die Apple-Aktie nach der Zahlenbekanntgabe weiterhin mit einem „Buy“-Rating und einem Kursziel von 240 Dollar. Dies würde derzeit einem Kurspotenzial von rund 33 Prozent entsprechen. Außerdem wurde die Apple-Aktie auf eine sogenannte „90-Tage-Positive-Catalyst-Watch” gesetzt. Hintergrund ist ein Blick in die Vergangenheit: Konkret geht es um die Performance der Apple-Aktie in der Zeit zwischen der Bekanntgabe der Ergebnisse zum Juni-Quartal und der Vorstellung neuer iPhone-Modelle. Diese erfolgt im September.

Laut Malik hat die Apple-Aktie den Nasdaq-Index in dieser Zeit performancemäßig seit dem Jahr 2016 in fünf von sieben Fällen und den breiten S&P 500-Index in allen sieben Fällen um durchschnittlich 8 Prozent übertroffen. Als weiteres Kaufargument wird das Wachstum bei den Services-Umsätze genannt.

Eines ist ebenso erst einmal sicher: Apple bleibt vorerst ein „iPhone-Konzern“, auch wenn die Umsätze im Bereich Dienstleistungen – beispielsweise rund um das Streaming von Musik oder Filmen und Serien – im abgelaufenen Quartal bereits bei 21,2 Milliarden Dollar lagen. Damit wuchsen sie im Vorjahresvergleich um 8 Prozent. Lukrativ ist dieses Geschäft ebenfalls. Konzernweit erreichte die Bruttomarge zuletzt daher 44,5 Prozent. Ein neuer Bestwert für ein Juni-Quartal.

Welches Potenzial im Bereich Services zusätzlich lauert, zeigt der Blick auf die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Apple-Geräte. Die Zahl der von Nutzern verwendeten iPhones, iPads oder Macs ist auf den Rekordwert von 2 Milliarden angewachsen. Rund um dieses Apple-Universum lassen sich allerhand weitere passende Dienstleistungen anbieten, so dass die Erfolgsgeschichte von Apple auch für die Aktionäre weiter andauern dürfte.

Ein vergleichbares Unternehmen, mit einer derart breiten Anhängerschaft und einer dauerhaften Bereitschaft immer neue Produkte zu erwerben und neue Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, gibt es nicht. Der Sprung der Marktkapitalisierung über 3 Billionen Dollar dürfte daher wieder einmal nur ein Zwischenschritt zu weiteren Rekorden sein. Um das zu erkennen, reicht ein Blick auf den Langfristchart der Apple-Aktie.