Erstmals ist ein Unternehmen an der Börse mehr als drei Billionen Dollar wert - und damit 1,6-mal so viel wie der ganze Dax. Der Einstieg kann trotzdem weiter lohnen. Doch die Börsengeschichte lehrt, dass in zehn Jahren wahrscheinlich ein anderes Unternehmen an der Weltspitze steht.

Der Aktienkurs von Apple hat ein Rekordhoch von gut 190 Dollar erreicht und damit erstmals die historische Marke von drei Billionen Dollar Börsenwert überschritten. Vor knapp fünf Jahren war Apple das erste Unternehmen, das mehr als eine Billion Dollar Börsenwert erreichte. Nun erfolgte binnen fünf Jahren noch einmal eine Verdreifachung.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ob dieser Wert gerechtfertigt ist? Die täglich zigtausend Käufer der Aktie halten ihn offenbar noch für zu gering. Die täglich ebenso zigtausend Verkäufer der Aktie sehen das Papier ausgereizt. Als die Börsenlegende Warren Buffett im Jahr 2016 groß in Apple-Aktien einstieg, wurde das als ein Zeichen seiner Alterung gewertet. Viel zu spät springe er auf den Zug auf, verstehe zu wenig von Technologie. Seither hat sich der Apple-Aktienkurs rund verachtfacht und die Titel sind Schwergewicht in Buffetts Positionierung.

Wie sehr die Big-Tech-Werte dem Rest der Börse enteilt sind, zeigt der Vergleich mit vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Vor zehn Jahren war der Ölkonzern Exxon noch auf Platz eins. Damals reichten dafür 393 Milliarden Dollar Börsenwert.

Der Abstand der Spitzengruppe zum Rest der Börsenwelt war viel kleiner als heute. Heute bringt SAP mit 165 Milliarden Dollar als schwerster Dax-Wert gerade mal gut 5 Prozent von Apple auf die Waage. Vor zehn Jahren lag SAP knapp vor Bayer und Siemens mit gut 90 Milliarden Dollar an der Dax-Spitze und hatte damit 24 Prozent des weltführenden Wertes.

Vor zwanzig Jahren war nur Microsoft auch schon unter den zehn Top-Werten. Damals zählten General Electric, Pfizer, Wal-Mart, Citigroup und IBM zu den größten Favoriten an der Börse. 1995 und 1990 setzten die Börsianer indes vor allem auf japanische Titel. Nippon Telegraph&Telephone war mit rund 120 Milliarden Dollar auf Rang eins der Weltrangliste. Fünf der ersten Zehn kamen 1995 aus Japan. 1990 waren es sogar sechs von zehn, sowie die Plätze elf, zwölf, 15 und 16. Heute sind japanische Titel längst aus den Bestenlisten verschwunden.

Heute scheint dennoch schwer vorstellbar, dass die Dominanz der amerikanischen Tech-Werte wieder gebrochen werden könnte. Doch der Blick auf die Ranglisten der vergangenen Jahrzehnte zeigt sehr deutliche Favoritenwechsel. Sie legen den Schluss nahe, dass in fünf oder zehn Jahren andere Unternehmen an der Spitze stehen als heute. Die Billionen-Dollar-Frage ist nur, welche das sein werden. Aktuell ist kein chinesisches Unternehmen an den Börsen in der Spitzengruppe. Aus dem Fernen Osten ist nur der Chiphersteller TSMC aus Taiwan dabei, in Europa ist der Luxus von LVMH Spitze.

Das Beispiel von Warren Buffett zeigt, dass man nicht zu den ersten gehören muss, die auf einen Zug aufspringen. Er hätte damals nach einer Vervielfachung des Apple-Aktienkurses sagen können, es sei schlicht zu spät, um nun noch in der Aktie einzusteigen. Er kaufte trotzdem und verschaffte seinen Aktionären weitere Milliarden-Gewinne. Auch heute raten die Fachleute dazu, den stabilen Aufwärtstrends der großen Tech-Konzerne zu vertrauen. Mit der Herde zu laufen, ist an der Börse selten ein Fehler. Gut möglich also, dass Apple dereinst auch als erstes Unternehmen die Vier-Billionen-Dollar-Marke knackt.