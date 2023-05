Apple braucht eigentlich kein Geld vom Anleihemarkt. Die Barreserven des Unternehmens erreichen regelmäßig dreistellige Milliardenbeträge. Gerade berichtete das Unternehmen über sein Anfang April zu Ende gegangenes zweites Geschäftsquartal. Operative Mittelzuflüsse allein in den drei Monaten: 29 Milliarden Dollar. Das wertvollste Unternehmen der Welt ist weiterhin eine Maschine zum Gelddrucken.

Die Apple-Aktionäre profitieren davon schon seit Jahren in ganz besonderem Maße. Doch auch Anleihe-Investoren bekommen ein Stück vom Kuchen ab. In der Niedrigzinsphase hieß es: Klar, Apple nutzt seine starke Bonität, um billig an weiteres Geld zu kommen. Doch auch nun, im Mai 2023 und einer ganz anderen Zinswelt, ist Apple diese Woche an den Anleihemarkt getreten. Gut 5 Milliarden Dollar wollte das Unternehmen einwerben und bekam das Geld mit Kusshand der Anleger nur so zugeworfen.

Denn die Zinssätze liegen noch ein wenig oberhalb der amerikanischen Staatsanleihen. Dies ist ein Punkt, über den am Markt eifrig diskutiert wurde. Ist Apple nicht vielleicht gar der stabilere, zahlungskräftigere Schuldner als der amerikanische Staat? Gerade wird über die Erhöhung der Schuldengrenze in der amerikanischen Politik kräftig gestritten. Ende des Monats droht dem Staat das Geld auszugehen, wenn er keine neuen Schulden mehr machen darf. Die Anleihemärkte sind noch ruhig. Nach einigem Säbelrasseln kam es in vergleichbaren Fällen bisher immer noch zu einer Einigung. Mancher Anleger bevorzugt indes, lieber einem Unternehmen wie Apple sein Geld zu leihen, das nicht solchen Risiken ausgesetzt ist. Andere argumentieren, wenn der US-Staat tatsächlich zahlungsunfähig würde, träfe das die gesamten Aktien- und Anleihemärkte mit Wucht und ließe auch Apple-Papiere nicht ungeschoren davonkommen.

Weniger als die Inflation, aber besser als Deutschland und USA

Unterm Strich zahlt Apple für seine fünf gerade neu begebenen Tranchen jeweils mindestens 4 Prozent Zinsen. Für drei Jahre sind es je 4,4 Prozent, für fünf Jahre 4 Prozent, für sieben Jahre 4,15 Prozent, für zehn Jahre 4,3 Prozent und für dreißig Jahre 4,85 Prozent. Die anfänglich in Aussicht gestellten Zinsen waren sogar etwas höher, aber die Nachfrage nach den Papieren war so groß, dass am Ende diese Zinssätze herauskamen. Angesichts von aktuellen Inflationsraten von 7 Prozent in Europa ist 4 Prozent nicht gerade viel, aber es ist immer eine Frage der Alternativen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat gerade ihre Anleihe mit Laufzeit bis 2053 aufgestockt. Da beträgt der Kupon nur 1,8 Prozent, und eingedenk des seit der Emission auf 88 Prozent gesunkenen Kursniveaus errechnet sich eine jährliche Rendite in der Laufzeit von aktuell 2,5 Prozent (siehe Tabelle). Der amerikanische Staat zahlt für zehn Jahre derzeit 3,5 Prozent. Da liefert Apple noch einen Schnaps mehr. Zu berücksichtigen ist der Wechselkurs. Apple zahlt die Kupons in Dollar, und auch die Rückzahlung wird in der amerikanischen Währung erfolgen. Gerade das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Wechselkurse die Rendite in erheblichem Maße beeinflussen können. Der Dollar gewann kräftig hinzu. Dieses Jahr zeigt er sich wieder schwächer. An den Märkten wird erwartet, dass die aktuellen amerikanischen Zinsen nahe ihrem Hoch liegen dürften, während es in Europa noch ein Stück des Zinsweges nach oben zu gehen gilt, was dem Euro derzeit hilft.

Wem die 4 bis 4,8 Prozent von Apple nicht reichen, der findet auch weitere große US-Konzerne, die sich gerade am Anleihemarkt finanziert haben. Der Pharmakonzern Merck & Co liegt mit seinen Kupons einen Tick höher als Apple, der Facebook-Konzern Meta bietet noch etwas mehr. Hier kamen ebenfalls fünf Tranchen an den Markt. Für fünf Jahre zahlt Meta 4,6 Prozent, für sieben Jahre 4,8 Prozent, für zehn Jahre 4,95 Prozent und für die langen Laufzeiten von vierzig Jahren 5,6 Prozent und für fünfzig Jahre 5,75 Prozent.

Der Vorteil der amerikanischen Emittenten: Sie stückeln die Anleihen meist privatanlegerfreundlich und sind oft an deutschen Börsen gut handelbar. Europäische Großunternehmen nutzen den Anleihemarkt nicht ganz so stark, und deren Papiere sind regulatorisch bedingt oft nur in großer Stückelung von 100.000 Euro an zu haben oder ganz vom Handel für Privatanleger ausgeschlossen. Unter den Neuemissionen fanden sich zuletzt dennoch ein paar Namen, die für Anleger interessant sein könnten, wie zum Beispiel der französische Einzelhändler Carrefour , der bis Oktober 2030 einen jährlichen Kupon von 3,75 Prozent zahlt, oder der Münchener Lastwagenkonzern Traton mit seinen Marken Scania und MAN, der bis September 2025 den Gläubigern 4 Prozent jährlichen Zins zahlt.

Einige Fachleute halten es für lohnend, den Blick zu weiten und jenseits des Euro- und Dollar-Raumes nach Anleihen Ausschau zu halten. Der Index J.P. Morgan GBI-EM umfasst Anleihen in zwanzig Schwellenländern mit einem Kreditrating von im Schnitt BBB. Der Index erzielte zwischen 2002, als der Index erstmals erstellt wurde, und 2019 eine Rendite von 7 Prozent im Jahr; beim US-Staatsanleihen-Index waren es 3,6 Prozent. Die vergangenen drei Jahre fielen Schwellenländer-Anleihen jedoch etwas zurück, bedingt durch Pandemie, starken Dollar und hohe Inflation in vielen Schwellenländern. Unter anderen die Fachleute der französischen Ofi Invest Asset Management sehen nun eine Trendwende für die Schwellenländer, angeführt von Ländern wie Brasilien, Peru oder Indonesien, die von steigenden Preisen für Rohstoffe profitieren könnten, die in der Energiewende dringend gebraucht werden.