Erneuerung des Gebäudebestands : Anstieg der Baupreise beunruhigt Banken

Neubau von Wohnungen in Köln: Die höheren Baupreise erschweren Investitionsvorhaben. Bild: dpa

Nicht nur die Immobilienpreise sind im vergangenen Jahr in Rekordtempo gestiegen, sondern auch die Baupreise. Nach Einschätzung des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (VDP), dem die wichtigsten Immobilienfinanzierer angehören, wird sich der Preisanstieg im laufenden Jahr fortsetzen. Wie die VDP-Immobilienmarktforscher nun mitteilten, kostete der Bau von Wohnungsgebäuden im vergangenen Jahr 9,1 Prozent mehr als im Jahr 2020.

In diesem Jahr rechnet Franz Eilers, Leiter Immobilienmarktforschung im VDP, mit einem Preisanstieg im Wohnungsneubau von 8 Prozent. Ähnlich dürften sich seiner Einschätzung zufolge die Preise im Neubau von Bürogebäuden und von gewerblichen Betriebsgebäuden entwickeln. Ausschlaggebend für den Preisanstieg seien die hohe Nachfrage nach Bauleistungen sowie stark gestiegene Preise für Baumaterialien gewesen. So legten die Preise für Holzarbeiten im Jahresdurchschnitt mit einem Plus von 30 Prozent kräftig zu.

Weiterhin erheblicher Preisdruck

Hinzu kam nach Angaben der Immobilienmarktforscher die Rückkehr zum normalen Satz der Umsatzsteuer von 16 auf 19 Prozent, was für einen einmaligen Basiseffekt sorgte. „Anders als im vergangenen Jahr wird die Umsatzsteuer 2022 keinen Einfluss auf den Preisverlauf nehmen. Aber die hohe Auslastung der Baukapazitäten gepaart mit einem Arbeitskräftemangel sowie steigende Material- und Energiepreise üben weiterhin einen erheblichen Druck aus“, erklärte Eilers.

Seinen Angaben zufolge lag der Auftragsbestand im dritten Quartal 2021 im Hochbau deutlich über dem entsprechenden Vorjahreswert. „Das lässt alles in allem erwarten, dass sich die Bauleistungen auch im laufenden Jahr deutlich verteuern werden, wenn auch nicht ganz so stark wie im Jahr 2021“, sagte Eilers. Er hält die hohen Preissteigerungen für den Baumarkt für beunruhigend, da sie erhebliche finanzielle Auswirkungen hätten.

„Die Verteuerungen erschweren angestrebte Investitionsvorhaben und beeinträchtigen die Erneuerung und Erweiterung des Gebäudebestandes“, warnte der Immobilienfachmann. Für ihn stellt sich deshalb die Frage, ob sich die Teuerung in ähnlicher Höhe fortsetzen wird.