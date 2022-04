Neue Anleihen : Mit allen Tricks gegen steigende Zinsen und Preise

Aktualisiert am

Was hilft Anleihenkäufer gegen steigende Preise? Neben hohen Zinsen sind das vor allem variable oder mit der Inflation steigende Zahlungen.

Neue Anleihe: Grenke tritt wieder als Emittent in Erscheinung Bild: dpa

Am Emissionsmarkt für Anleihen geht es derzeit ganz munter zu. Augenscheinlich wollen viele Emittenten sich noch einmal Fremdkapital sichern, bevor die Zinsen steigen und sie dafür in Zukunft erheblich mehr bezahlen müssen. Mit dabei, mit einer der seltenen Unternehmensanleihen eines Emittenten, der nicht aus der Finanzbranche kommt, ist wieder das Leasingunternehmen Grenke.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

Früher ein sehr aktiver Emittent, war das Unternehmen, seitdem es durch Vorwürfe eines Leerverkäufers unter Druck geraten war, in den vergangenen Jahren weniger in Erscheinung getreten. Ob das nun einen Zusammenhang gibt oder nicht: In diesem Jahr laufen drei alte Anleihen aus, zwei weitere im kommenden, sodass man von Grenke womöglich künftig noch mehr hören wird.