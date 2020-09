Aussichten am Aktienmarkt : Die Risiken für Anleger steigen

Aktualisiert am

Die Corona-Krise bestimmt die Börsen: Aktienhändler in Seoul. Bild: dpa

Es ist einmal mehr die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) gewesen, die vor zu viel Übermut gewarnt hat. Die in Basel ansässige Bank der Zentralbanken, die für die Notenbanken Devisenreserven verwaltet und als geldpolitische Denkfabrik dient, hat in ihrem zu Wochenbeginn vorgelegten Quartalsbericht auf die Entkopplung der Kursentwicklung an den Finanzmärkten vom konjunkturellen Umfeld hingewiesen.

Die Wirtschaft bleibt von den Nachwirkungen des Lockdowns angeschlagen und dürfte zu keiner Erholung ansetzen, sollten die Corona-Infektionen weiter so stark steigen wie zuletzt. Dagegen bewegen sich die Kurse an den Aktien- und Anleihemärkten fast auf dem Niveau, als ob es keine Pandemie gegeben hätte. Dafür haben die Notenbanken und Regierungen mit ihren historisch großen Rettungspaketen gesorgt.

Für die BIZ, die schon rechtzeitig vor der Finanzkrise 2008 gewarnt hatte, sind die Kurse nur dann zu rechtfertigen, wenn das Wirtschaftswachstum wieder Tritt fasst. Doch das wird erst dann sein, wenn die Gesundheitsbehörden die Corona-Pandemie durch einen Impfstoff unter Kontrolle bekommen.

Die zurückliegende Börsenwoche hat zudem gezeigt, dass die Investoren nervös werden, wenn sich die Notenbanken nicht zu weiteren Stützungsmaßnahmen bereit erklären. Die amerikanische Federal Reserve hat zwar durchblicken lassen, die Zinsen bis auf weiteres auf dem historisch niedrigen Niveau zu belassen, aber noch keine neuen Pakete in Aussicht gestellt. Das zeigt, die Märkte werden von der Notenbankliquidität getrieben, aber nicht von der Konjunktur und den Unternehmensgewinnen.

Am deutschen Aktienmarkt gibt es einen weiteren Unsicherheitsfaktor nach dem Wirecard-Debakel: die Glaubwürdigkeit der Unternehmensbilanzen. Das zeigen die heftigen Kursverluste des Leasingunternehmens Grenke, die durch entsprechende Vorwürfe eines britischen Investors ausgelöst wurden. Grenke ist ein Beispiel dafür, wie schnell die Anleger verschreckt werden können, wenn das Geschäftsmodell und damit die Bilanzierung schwer nachzuvollziehen sind. Das kann auch in Zukunft junge Wachstumsunternehmen aus dem Internet betreffen, die wie der Wirecard-Nachfolger im Dax, Delivery Hero, noch nicht profitabel sind.

Die Risiken nehmen wieder zu, denn hinter der konjunkturellen Entwicklung steht ein dickes Fragezeichen. Sollte darauf möglichst bald eine positive Antwort möglich sein, sind weitere Kursgewinne an den Börsen wahrscheinlich. Ansonsten stehen die Aktienkurse auf den tönernen Füßen der geldpolitischen Unterstützung.