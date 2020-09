Verlustfrei durch die Krise : Zu Besuch bei einem Hedgefonds

Aktualisiert am

Hedgefonds-Manager Markus Sievers ist überzeugt, dass die Börsen in beide Richtungen laufen können. Darauf könnten sich Anleger sinnvoll vorbereiten.

Manche Karrieren beginnen auf dem Tennisplatz. Markus Sievers hat schon in der Kindheit seine Leidenschaft für den weißen Sport entwickelt. Seine Pubertät war dann nicht ganz einfach, wovon später mehr zu sagen sein wird. Doch als er die Kurve gekriegt hatte, traf er in seinem Dortmunder Tennisclub einen Finanzmanager, der ihm seinen Weg wies in die Welt der Geldanlage.

Dort ist Sievers geblieben, als einer der wenigen, die öffentlich und mit vergleichbarer Leidenschaft wie für die gelben Filzkugeln Hedgefonds, Trendfolgestrategien und Leerverkäufe verteidigt. Nachdem Private-Equity-Investoren als „Heuschrecken“ etikettiert und Hedgefonds zu Totengräbern des Euros erklärt wurden, stellte er sich dem öffentlichen Verhör in der Talksendung von Anne Will.