Gutes tun – auch in der Krise : Wie Sie Ihr Geld wirklich nachhaltig anlegen

Wer sein Geld nicht in Unternehmen stecken will, die mit Klimaverschmutzung oder dem Leid von Menschen Gewinne machen, findet eine riesige Auswahl an Fonds. Nicht alle halten, was sie versprechen. Anleger sollten auf diese Punkte achten.

Burger aus Pflanzen: Der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat findet sich in vielen Nachhaltigkeits-Fonds Bild: Reuters

Wer in diesem Jahr an der Börse richtig Kohle machen will, darf nicht zimperlich sein. Ausgerechnet mit Rüstungsschmieden, Öl- und Gaskonzernen, die viele Anleger in den vergangenen Jahren eigentlich aus ihren Depots verbannt haben, lassen sich in diesem Jahr die besten Renditen erzielen. Wer zu Beginn des Jahres etwa 10 000 Euro in den passiven Indexfonds Xtrackers World Energy investiert hat, in dem alle großen Ölkonzerne von Exxon Mobile über Shell bis BP stecken, kann aktuell mit einem Gewinn von 5600 Euro verkaufen. Wer Aktien der Panzerschmiede Rheinmetall gekauft hat, konnte zwischenzeitlich sogar mehr als das Doppelte herausbekommen und hat derzeit noch ein Plus von 80 Prozent auf dem Zettel stehen.

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft.

Wie war das noch mit „Alle wollen Nachhaltigkeit“? Angesichts solcher Renditen könnten manche Anleger wieder ins Grübeln kommen. Doch der Trend zur nachhaltigen Geldanlage hält trotz des Krieges und der daraus folgenden Umbrüche in der Weltwirtschaft noch an. Vielen Anlegern ist es weiterhin wichtig, dass sie ihr Geld nicht in Unternehmen anlegen, die mit der Verschmutzung des Klimas oder mit dem Leid von Menschen Gewinne machen.