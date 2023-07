Aktualisiert am

Kritisiert die Geldpolitik schon seit langem: Bernhard Matthes, Portfoliomanager der in Paderborn ansässigen Bank für Kirche und Caritas Bild: BKC

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) richten ihre Geldpolitik zu stark an Modellen aus. Diese Modellgläubigkeit kritisiert Bernhard Matthes, Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung der Bank für Kirche und Caritas (BKC), im Gespräch mit der F.A.Z. Denn das führe dazu, dass sie in beide Richtungen zu spät und dann zu stark handelten.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Deshalb erwartet er eine Überstraffung, also eine angesichts der konjunkturellen Lage zu starke Anhebung der Zinsen. Nach Ansicht von Matthes hat die EZB auf die Inflation zu spät reagiert und kämpft nun um ihre Glaubwürdigkeit. Das setze sie unter Druck, was zur Gefahr einer Überstraffung zusätzlich beitrage.

Der Anlagestratege geht davon aus, dass die Inflation sich der Zielrate von 2 Prozent viel schneller annähern werde, als viele derzeit erwarteten. Dafür sprächen die Großhandels-, Import- und Erzeugerpreise, die sich schon seit Längerem rückläufig entwickelten.

„Doch danach wird die Inflation nicht gebändigt sein, sondern sich wellenförmig entwickeln“, warnt Matthes. Langfristiger Preisdruck sei unter anderem durch die demographische Entwicklung und den daraus resultierenden Mangel an Arbeitskräften sowie durch das Onshoring, also die Verlagerung der Produktion näher an die heimischen Standorte, zu erwarten.

Ungemütliche Börsen

An den Kapitalmärkten wird es seiner Ansicht nach wahrscheinlich noch einmal ungemütlich werden. Die Kursbewertungen an den Aktienmärkten hält Matthes für extrem hoch: „Sollte die Gewinnentwicklung die Erwartungen enttäuschen, kann es zu einer Korrektur kommen.“ Mit Blick auf amerikanische Technologieaktien seien die Bewertungen wieder auf Niveaus früherer Blasen angelangt.

Das gelte gerade für Nvidia, aber auch für den Facebook-Konzern Meta sowie für Amazon, Apple, Tesla, Google (Alphabet) und Microsoft. Er erklärt sich diese Entwicklung mit den gigantischen Geldmengen, die in den Jahren 2020 und 2021 in den Kreislauf flossen. Diese seien noch nicht abgebaut.

„Ich bin trotzdem darüber überrascht, dass sich die Finanzmärkte bislang stabil entwickelt haben und noch nicht viel passiert ist, wenn man von der Krise der US-Regionalbanken und der Credit-Suisse-Notübernahme absieht“, fügt Matthes hinzu.

Er geht davon aus, dass die Zinskurve noch längere Zeit invers bleiben wird. Eine Zinskurve gilt dann als invers, wenn die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen liegen. Das ist bei Bundesanleihen seit vergangenem November der Fall, vor Wochen hatte sich die Inversität, also die Differenz zwischen zwei- und zehnjährigen Renditen, auf bis zu 0,8 Prozent und damit die höchste Differenz seit mehreren Jahrzehnten ausgeweitet.

Das ist auf zunehmende Rezessionserwartungen am Markt zurückzuführen. Die Anleger erwarten auf längere Sicht keine weiteren Zinssteigerungen, was mit der Aussicht auf eine Rezession verbunden ist.

„Mit Zinssenkungen ist unserer Ansicht nach frühestens im ersten Halbjahr 2024 zu rechnen“, sagt Matthes. Die Fed wird seiner Ansicht nach einmal mehr Vorreiterin sein und die EZB mit einem gewissen Abstand folgen. Erst dann dürften die Zinsen am kurzen Ende deutlich sinken und die Zinskurve wieder eine steilere Forme einnehmen.

Interessantes Mexiko

Unter den Schwellenländern halten die Vermögensverwalter der Bank für Kirche und Caritas derzeit Brasilien und Mexiko für interessant. Die brasilianische Notenbank habe frühzeitig mit deutlichen Zinserhöhungen auf die Inflation reagiert, lobt Matthes. Mexiko dürfte seinen Worten zufolge vor allem vom On-shoring profitieren.

„Ein großer Anteil dessen, was nicht China für den US-Markt produziert, wird in Mexiko hergestellt. Und vieles, was China künftig nicht mehr produziert, wird Mexiko produzieren“, sagt er.

Mehr zum Thema 1/

Dagegen laufe Deutschland angesichts der sehr hohen Strompreise Gefahr, Produktion an das Ausland zu verlieren. Für die Unternehmen, insbesondere den Mittelstand, wäre eine kalkulierbare, verlässliche Klima- und Energiepolitik hilfreich.