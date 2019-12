Anlagejahr : Was im Jahr 2019 aus 100.000 Euro wurde

Zum Ende eines jeden Anlagejahres warten in der Regel so einige Überraschungen auf die Investoren. Still und leise sind bisweilen einige Aktienindizes oder andere Anlagen zu großen Gewinnern geworden, von denen man dies mitnichten erwartet hätte – und natürlich umgekehrt. Manches liegt dagegen klar auf der Hand, weil sich die Entwicklung schon eine Zeitlang abgezeichnet hatte.

Das Börsenjahr 2019 geht auf jeden Fall als eines derjenigen in die Geschichte ein, in denen sich für die Anleger der Mut zum Risiko ausgezahlt hat – und dies trotz des unsicheren Marktumfelds. Allein die nicht enden wollenden Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China oder das ganze Gezerre rund um den Brexit – den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union – sorgten immer wieder für Turbulenzen. Positiv wirkte dagegen zum Beispiel, dass sich viele wirtschaftliche Sorgen schließlich als unberechtigt herausstellten und es auch Unternehmen besser ging als zunächst erwartet.

Dabei war es – anders als meist in den Vorjahren – nicht einmal nötig, in die Ferne zu schweifen und auf besonders exotische Märkte und damit noch höhere Risiken zu setzen. Im Jahr 2018 zum Beispiel lagen Aktien aus Jamaika mit einem Plus von rund einem Drittel in der Rangliste vorn, aber auch Titel aus Mauritius oder Börsenplätze im Nahen Osten wie Qatar, Abu Dhabi und Saudi-Arabien. Solche Gewinner sind jedoch mit einiger Vorsicht zu genießen und wohl eher theoretischer Natur. Denn Märkte dieser Art gelten oft als illiquide, intransparent und für ausländische Anleger schwer zugänglich.

Warum in die Ferne schweifen?

Doch in diesem Jahr geht es weit weniger um ferne Strände, Sonne und Meer als vielmehr um moderatere Temperaturen, grüne Wälder und Flüsse. Denn selbst der heimische Dax hat in den zurückliegenden zwölf Monaten so deutlich zugelegt, dass hier aus 100.000 Euro zu Jahresbeginn nun theoretisch 125.500 Euro geworden wären. Ein Gewinn – vor Steuern und Gebühren – von mehr als einem Viertel. Noch im Vorjahr hatte der Dax die Anleger auf eine harte Probe gestellt – mit einem Minus von 18 Prozent, oder um in unserem Rechenbeispiel zu bleiben, von gut 18.300 Euro. Dies allein zeigt, was es heißen kann, in risikobehaftete Anlagen wie Aktien zu investieren – in guten wie in schlechteren Tagen.

Noch besser als die großen deutschen Standardtitel haben sich die Nebenwerte geschlagen, wie die Aktien des M-Dax. Hätten Anleger börsengehandelte Indexfonds (ETF) oder Zertifikate auf Aktien der deutschen Unternehmen mit mittelgroßer Marktkapitalisierung gekauft, hätten sie nun theoretisch 131 200 Euro daraus gemacht – 31.200 Euro oder rund ein Drittel mehr als noch zu Jahresbeginn. Dass die Nebenwerte besser sind, ist in positiven Börsenphasen nichts Ungewöhnliches. Doch auch die letzten Verlustjahre sind für Anleger, die in den kleineren Werten investierten, etwas besser gelaufen. Im M-Dax hätten sie im Vorjahr 17 600 Euro verloren – rund 700 Euro weniger. Im Jahr 2011 steht ein Minus von 14.700 Euro im Dax einem Indexverlust von 12.100 Euro für die mittelgroßen Aktien gegenüber.