Scherbaums Börse : Und ewig lockt der Wasserstoff

An der Börse gibt es immer wieder Anlagethemen rund um Megatrends, die es (angeblich) schaffen sollen, den Alltag und das Marktgeschehen der kommenden Jahre massiv zu beeinflussen und prägen. Ein solches ist seit über einem Jahr unter deutschen Anlegern (wieder) das Thema Wasserstoff. Es liegt ganz hoch im Kurs und hierzulande sind es vor allem eine Handvoll Aktien, die sehr stark im Fokus stehen.

Dass Megatrends oftmals nur einen kurzfristigen Boom in einer Asset-Klasse oder Branche auslösen, hat die Vergangenheit schon des Öfteren gezeigt. Erinnern wir uns nur an das Kürzel BRIC. 20 Jahre ist es her, dass der damalige Chefvolkswirt von Goldman Sachs, Jim O'Neill, eine Studie über die Aussichten der Schwellenländer geschrieben hat, in der es um die Bedeutung der Länder Brasilien, Russland, Indien und China ging. Er fasste die damals größten Märkte der Schwellenländer mit deren Anfangsbuchstaben BRIC zusammen. Danach gingen die vier Buchstaben haussieren, der Investmentboom war gewaltig.