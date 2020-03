Minus 6 Prozent : Dax fällt unter 10.000 Punkte

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Am Vortag waren schon die Kurse an der Wall Street dramatisch gefallen. Der Leitindex Dow Jones verminderte sich um mehr als 6 Prozent, der breiter gefasste S&P 500 in einer ähnlichen Größenordnung. Die Vorgaben für den Donnerstag sind dabei schlecht – aus den Future-Märkten lässt sich die Erwartung ableiten, dass gerade der Dow Jones nochmal um 900 Punkte nachgibt.

Professionelle Marktbeobachter äußerten sich besorgt über das Verhalten gerade der amerikanischen Regierung. Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach drastische Maßnahmen angekündigt, bliebt aber Details schuldig. Am Mittwochabend dann verkündete er in einer Ansprache, dass ab Freitagnacht Europäer aus dem Schengenraum für 30 Tage nicht in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen – auf welchen fachlichen Rat er diese Entscheidung gründet, sagte er nicht.

Die italienische Regierung wiederum ordnete an, dass nun auch alle Gaststätten vorübergehend schließen. Das Land ist in Europa bislang am stärksten von dem Virus betroffen. Staatsführungen rund um den Globus ordnen beinahe stündlich neue Maßnahmen an.

Mit Spannung erwarten die Anleger nun das Ergebnis der Sitzung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag. Die amerikanischen Währungshüter hatten schon mit einer deutlichen Zinssenkung auf die Krise reagiert, die britische Notenbank ebenfalls.