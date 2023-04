Am Donnerstag ist für europäische Bankaktien eine kleine Trendwende eingetreten: Sie konnten wieder etwas an Boden gutmachen, den sie an den Vortagen aufgrund der Sorgen um die angeschlagene US-Regionalbank First Republic verloren hatten. Der Kurs der Deutschen Bank wurde angetrieben von guten Quartalszahlen und einem ehrgeizigeren Kostenziel. Am Donnerstagnachmittag hatte die Aktie mehr als 3 Prozent auf 9,85 Euro an Wert gewonnen. In der Vorwoche hatte der Kurs allerdings noch über der Marke von 10,00 Euro gelegen. Auch für den Commerzbank -Kurs ging es um 2,0 Prozent auf 10,53 Euro aufwärts. Doch waren es in der Vorwoche noch 10,80 Euro gewesen.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die Kursverluste in den vorangegangenen Tagen haben einen Grund: Die amerikanische Regionalbank First Republic kämpft ums Überleben. Ein Blick auf den jüngsten Kursverlauf der Aktie verdeutlicht die Dramatik. Am Dienstag stürzte der Kurs um 49 Prozent ab, um einen Tag später noch einmal um weitere 30 Prozent zu fallen. Ausgelöst wurde die Panik durch die Mitteilung der First Republic zum Einlagenabzug im ersten Quartal. Diese verringerten sich von 176 auf 104 Milliarden Dollar.