Neuer Gesetzentwurf : Was Besitzer von Ölheizungen beachten müssen

Die Politik will Ölheizungen abschaffen. Doch laut einem neuen Gesetzentwurf können diese auf dem Land unter bestimmten Bedingungen auch nach 2026 in Betrieb bleiben.

Die Bundesregierung hat ihre Pläne für schärfere Klimavorgaben im Gebäudebereich und das Verbot von Ölheizungen konkretisiert. Demnach dürfen Heizkessel, auch solche auf Gasbasis, die älter als 30 Jahre sind, ab 2021 nicht mehr betrieben werden. Heizkessel, die später installiert wurden, müssten „sukzessive ausgetauscht werden“, heißt es in einem Entwurf für ein neues „Gesetz zur Vereinheitlichung des Energiesparrechtes für Gebäude“, welcher der F.A.Z. vorliegt. Dazu gehören strikte Vorgaben für den Einbau neuer, klimafreundlicher Heizanlagen. Ab 2026 dürfen in der Regel keine neuen Ölbrenner mehr verbaut werden. Doch das Verbot kennt Ausnahmen dort, wo es keine klimafreundlichere Alternative gibt.

Der Austausch ineffizienter Heizkessel durch moderne Anlagen sei eine besonders wirksame Maßnahme zur Energieeinsparung, heißt es in dem 194 Seiten langen Papier. Die Wirtschaftlichkeit, welche die Koalition besonders beachten will, sei ohne weiteres gegeben, da neue, effiziente Anlagen deutlich weniger Energie verbrauchten „und dementsprechend Heizkosten eingespart werden“.

Attraktive Abwrackprämie

Die Regierung will Hausbesitzern den zügigen Umstieg mit einer attraktiven Austauschprämie schmackhaft machen. Nachdruck erhält das durch die Drohung, dass in Gebäuden, in denen eine klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich wäre, der Einbau von Ölbrenner ab 2026 verboten wird. Im Neubau und Bestand blieben Hybridlösungen möglich. Das sind etwa Ölheizungen in Kombination mit Solarthermie für Warmwasser oder mit Wärmepumpen auf Ökostrombasis.

Das Gesetz sieht allerdings kein endgültiges Aus für die Ölheizungen in Neubauten vor. Moderne Ölbrenner bleiben dort auch nach dem 1. Januar 2026 im Alleinbetrieb zulässig, wo „ein Wechsel von Heizöl auf Erdgas oder Fernwärme nicht möglich ist, weil keine Erdgasversorgung oder keine Fernwärmeversorgung am Gebäude anliegt.“ In ländlichen Regionen sei das sehr häufig der Fall. Nach Angaben der Deutschen Energieagentur Dena betrifft das insbesondere den Süden. Mineralöl sei dort doppelt so häufig vertreten wie in Norddeutschland. In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland liege der Anteil das Öl beheizten Gebäude zwischen 30 und 40 Prozent. Laut den Schornsteinfegern sind in Deutschland rund 5,4 Millionen Ölheizungen in Betrieb, die Hälfte davon sei älter als 20 Jahre, jede siebte sogar älter als 30 Jahre.

Wenn eine Ölheizung wegen fehlender Netzanschlüsse nicht durch eine Erdgasheizung oder Fernwärmeversorgung ersetzt werden könne, „wäre es unverhältnismäßig, den Weiterbetrieb der Ölheizung von der anteiligen Nutzung erneuerbarer Energien abhängig zu machen“, heißt es in dem Entwurf. Auch für Erdgas oder Fernwärme gebe es keine bundesgesetzliche Pflicht zur Mitnutzung erneuerbarer Energien. „Deswegen darf in diesen Fällen ein mit Heizöl beschickter Heizkessel eingebaut werden, auch wenn erneuerbare Energien nicht anteilig zu Wärmezwecken genutzt wird.“

Die mit der Umstellung der Ölheizungen ab 2026 verbunden Kosten schätzt die Regierung auf jährlich 60 Millionen Euro. Allerdings gebe es beträchtliche Unsicherheiten. Denn es sei nur schwer abzuschätzen, wie viel Ölheizungen aufgrund der Regelung ab 2026 durch klimafreundlichere Alternativen ausgetauscht werden müssten. Nicht zuletzt setze man wegen der Förderung auf eine schnellere Umstellung auf neue und effizientere Heizsysteme. „Es ist zu erwarten, dass schon aufgrund der verbesserten Förderung ein großer Teil bestehender Ölheizungen ersetzt wird.“

Das neue Gesetz führt vor allem bestehende Gesetze und Verordnungen zum Energiesparen in Gebäuden zusammen und setzt EU-Vorgaben um. Das mache die Anwendung der Regeln einfacher, sorge für weniger Bürokratie und spare Kosten von knapp 33 Millionen Euro im Jahr.