Aktienhandel : Amsterdam jagt London viel Geschäft ab

Nach dem endgültigen Brexit zum Jahreswechsel hat der Finanzplatz London das Recht verloren, mit Aktien von EU-Unternehmen zu handeln. Mehr als ein Drittel seines Volumens im Aktienhandel ging dadurch verloren. Das tägliche Handelsvolumen ging um 6 Milliarden Euro auf 8,6 Milliarden Euro zurück. Daten der Optionsbörse CBOE Europe für Januar zeigen, dass von der Verlagerung des Handels mit Aktien und Aktienderivaten vor allem Amsterdam profitiert hat. In Amsterdam stieg das tägliche Volumen von 2,6 auf 9,2 Milliarden Euro.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Der niederländische Finanzplatz zog damit an London, Paris und Frankfurt vorbei. In den Daten ist noch nicht berücksichtigt, dass seit vergangener Woche in London wieder mit Schweizer Aktien gehandelt werden darf, was unter EU-Regulierung nicht möglich war. Brüssel hat bislang noch keine Entscheidung getroffen, ob es die britische Regulierung im Aktienhandel und anderen Finanzbereichen für gleichwertig mit EU-Standards ansieht.