„Weiche Landung“ möglich? : Amerikas Notenbank zeigt sich unerwartet vorsichtig

Die Federal Reserve will die Zinsen nicht so stark erhöhen, wie befürchtet worden war. Die Anleger reagieren darauf erleichtert. Die Europäische Zentralbank gerät mit der Leitzinserhöhung dennoch unter Druck, endlich zu handeln.

Mit der höchsten Zinsanhebung seit 22 Jahren hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Kampf gegen die zuletzt schneller zulegende Teuerung in Amerika verschärft. Sie hievte den Leitzins um eine halben Prozentpunkt in die Bandbreite von 0,75 und 1 Prozent. Zudem machte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwochabend klar, dass weitere Zinsschritte in diesem Umfang zur Debatte stehen. Gleichzeitig verkündete die Fed, dass im Rahmen der quantitativen Lockerung aufgebaute Anleiheportfolio von Juni an zu reduzieren statt auslaufende Wertpapiere komplett durch neue zu ersetzen.

„Die Inflation ist viel zu hoch“, sagte Powell. Sie betrug im März 6,6 Prozent, und um Lebensmittel- und Energiepreise bereinigt 5,2 Prozent. Obwohl die Maßnahmen die größte geldpolitische Straffung seit zwei Jahrzehnten darstellen, machte sich am Mittwoch und Donnerstag an den Finanzmärkten Erleichterung darüber breit, dass die Fed die Inflation nicht noch entschlossener attackierte. Powell stützte die amerikanische Aktienrally, die den Dow-Jones-Index am Mittwoch um fast 3 Prozent steigen ließ, mit der Zusicherung, dass die Fed im Moment keine Zinsschritte im Umfang von 0,75 Prozentpunkten beziehungsweise 75 Basispunkte erwäge.

Der deutsche Aktienindex Dax stieg am Donnerstag in der Spitze um 2,5 Prozent und überwand schon im frühen Geschäft die Marke von 14.000 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf schwächte sich die anfängliche Euphorie etwas ab. Am Nachmittag lag der Dax mit 1,5 Prozent im Plus auf 14.184 Punkten.Geholfen hat auch, dass die Fed ihr Abschmelzprogramm (Tapering) für das auf knapp 9 Billionen Dollar aufgestaute Anleiheportfolio nur langsam in Gang setzt. Offenbar hatten zumindest einige Investoren größere Schritte erwartet.

Powell verbreitete die Zuversicht, dass die Fed eine „weiche Landung“ hinbekommt. Gemeint ist, dass sie die Inflation erfolgreich absenken kann, ohne eine Rezession in den Vereinigten Staaten auszulösen. Analysten etwa der Deutschen Bank teilen diese Zuversicht nicht. Powell räumte allerdings ein, dass große Unsicherheit die Konjunkturprognosen belasten. Der russische Angriffskrieg wie auch die gescheiterte Pandemiepolitik in China brächten neue Risiken, die mehr Inflation auslösen könnten.

An den Märkten schon eingepreist

Als wichtigste Nachricht wertete Allison Boxer, US-Volkswirtin der auf Anleihen spezialisierten Fondsgesellschaft Pimco, dass Powell von den 75 Basispunkten, die an den Märkten schon eingepreist gewesen wären, abgerückt sei. Dass die Fed in der Auswertung der eingehenden Daten flexibel sein müsse, wertet Boxer als Indiz, wonach die Fed den Sommer nutzen werde, um die ­Zinssenkungen der Pandemie rückgängig zu machen.

Amerikas Notenbank setzt damit auch die Europäische Zentralbank (EZB) stärker unter Druck, endlich zu handeln. „Frau Lagarde, so geht das!“, kommentierte der Ökonom Otmar Lang von der Targobank den Schritt der Amerikaner. Insbesondere am „langen Ende“, also bei den langfristigen Zinsen, spürt die EZB die Folgen des Vorangehens der Fed auch schon bei den Kapitalmarktzinsen in ihrem Beritt. Im Euroraum hat die Inflationsrate zwar noch keine acht vor dem Komma wie in den Vereinigten Staaten zuletzt – sie lag im April aber immerhin bei 7,5 Prozent.

Die EZB hat in Aussicht gestellt, dass im Juli die erste Zinserhöhung möglich wäre. Vorher sollen die Anleihekäufe der Notenbank enden. Der Zeitpunkt für den ersten Schritt ist aber noch umstritten. Vertreter des EZB-Direktoriums betonten am Donnerstag noch einmal die „Unsicherheit“, die der Ukrainekrieg hervorgerufen habe und die Europa stärker betreffe als Amerika. Anders als die Fed plant die EZB auch kein schlagartiges Anheben der Zinsen, sondern will die Zinsen „graduell“ anheben, also schrittweise, wie EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte.

Negativer Einlagensatz nicht mehr angemessen

Lane betonte, dass im Euroraum anders als in den Vereinigten Staaten die Nachfrage bisher keine so wichtige Rolle für die Inflation spiele und auch der Arbeitsmarkt sich nicht so dynamisch entwickele. Die Teuerung sei vor allem durch den Energiepreisschock und die Lieferengpässe bedingt. Gleichwohl deutete er an, dass ein Einlagenzinssatz von minus 0,5 Prozent nicht mehr angemessen sei, wenn die Inflation mittelfristig in der Nähe des Zieles liege.

Auch EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta mahnte zur Besonnenheit. Die Inflation steige, während die europäische Wirtschaft de facto stagniere: „Das macht die Entscheidungen der EZB komplizierter.“ Eine geldpolitische Straffung mit dem Ziel, die Inflation einzudämmen, könnte das schwächelnde Wachstum hemmen. „Die großen Volkswirtschaften leiden“, sagte Panetta. Er plädierte daher dafür, vor einer Zinsanhebung erstmal die Wirtschaftsdaten aus dem zweiten Quartal abzuwarten.

Auch die Anleihemärkte bewerteten die Fed-Entscheidung und die jüngsten Signale aus der EZB als Entwarnung für eine unerwartet starke geldpolitische Straffung. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Vormittag zwar über 1 Prozent, ging aber im weiteren Handel auf 0,922 Prozent zurück. Noch deutlicher sank die Rendite der zweijährigen Bundesschatzanweisung: Sie lag unterhalb von 0,18 Prozent, nachdem sie vor wenigen Tagen noch auf mehr als 0,3 Prozent gestiegen war. Sinkende Renditen der Anleihen sind mit Kursgewinnen verbunden. Etwas schwächer zeigte sich der Euro, der unter 1,06 Dollar sank.