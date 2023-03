Händler an der New Yorker Börse: An Wall Street machen sich Sorgen über das Bankensystem breit. Bild: AFP

Zum größten Ausverkauf im Bankensektor seit fast drei Jahren ist es am Donnerstag an der Wall Street gekommen. Auslöser war die Sorge um die Gesundheit einer kalifornischen Bank, die zur Abfederung von Verlusten eine Milliardenkapitalerhöhung benötigt. Dies schürte die Sorge, dass die steigenden Zinsen die Bankbilanzen auf breiterer Front erodieren könnten. Jüngster Problemfall ist die Silicon Valley Bank (SVB), die sich auf Startup-Kredite spezialisiert hat und die nun gezwungen ist, junge Aktien über 2,25 Milliarden Dollar auszuegeben, um Abschreibungen in ihrem Portfolio aus US Treasuries und Hypothekenwertpapieren auszugleichen.

Die SVB-Aktie sackte um 60 Prozent ab. Erst diese Woche hatte die Kryptobank Silvergate Capital ihre Pforten geschlossen, ebenfalls wegen massiver Einlagenabflüsse. Der KBW Bankenindex fiel im Handel am Donnerstag um 7,7 Prozent und damit so stark wie seit Juni 2020 nicht mehr. Auch die Aktienkurse von Wall-Street-Größen Bank of America, Wells Fargo und JPMorgan Chase sackten um mindestens 5 Prozent ab. Die Sorgen um das US-Bankensystem haben auch die asiatischen Börsen am Freitag belastet. In Japan schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent tiefer. In China lag die Börse in Schanghai 1,4 Prozent im Minus.

Befürchtungen über Probleme im US-Bankensystem machen auch dem Dax zu schaffen. Der deutsche Leitindex notierte am Freitagvormittag 1,9 Prozent tiefer bei 15.342 Punkten. „Ich denke, es gibt Spekulationen, dass es größere Probleme innerhalb des US-Bankensystems gibt", sagte ING-Ökonom Rob Carnell in Singapur. Auch die Aktienkuse deutscher Geldhäuser verloren deutlich. Die Aktie der Deutschen Bank stürzte um 8 Prozent ab, die der Commerzbank um 4,7 Prozent.

Fed sieht Warnsignal

Die Probleme von Silvergate und SVB werfen ein Schlaglicht auf die Fallstricke, die die Zinswende der Zentralbanken für den Bankensektor bereithält. Investoren hatten nicht nur in den USA sondern auch in Europa und Deutschland vor allem darauf gesetzt, dass steigende Zinsen wachsende Erträge bedeuten und massiv in Bankaktien investiert. Nun zeigt sich die Kehrseite der geldpolitischen Straffung: Einleger, die die Bank wechseln um mehr für ihr Geld zu erhalten, und die Banken zwingen, Marktwertverluste auf Wertpapiere zu realisieren.

Fed-Direktor Michael Barr sieht die Turbulenzen um die Kryptobank Silvergate als ein Warnsignal für den Finanzsektor. Der Vizechef der US-Notenbank Fed mit dem Zuständigkeitsfeld Bankenaufsicht sagte am Donnerstag, die jüngsten Erschütterungen auf den Märkten für Cyber-Devisen machten deutlich, dass der Sektor immer noch ein Risiko für traditionelle Banken darstellen könnte. Doch seien die Auswirkungen begrenzt. Die US-Bankenaufseher hätten in den vergangenen Monaten einiges unternommen, um sicherzustellen, dass Geldhäuser den Kryptosektor mit Vorsicht angingen.

Dazu gehörte auch die Warnung, dass Einlagen in Bitcoin & Co besonders schwankungsanfällig sein können. „Diese Liquiditätsbedenken sind besonders akut für Banken, die einen bedeutenden Teil ihrer Bilanzen mit solchen Einlagen finanzieren", sagte Barr.