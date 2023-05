Altersvorsorge : Wie umgehen mit den hohen Kosten?

Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern ein teures Altersvorsorgesystem. Versicherer werden kritisiert, dass sie Kosten nicht an die niedrigen Zinsen angepasst haben. In der Reformdebatte werden grundlegende Fragen gestellt.

In der deutschen Altersvorsorgepolitik herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Eine Fokusgruppe Altersvorsorge, der Produktanbieter, Verbraucherzentralen und Vertreter von Bundesministerien angehören, will die in drei Legislaturperioden aufgeschobenen Reformschritte voranbringen. Wo der Stand der Diskussion ist, wissen nur die Teilnehmer. Gleichzeitig sind in Brüssel wegweisende Pflöcke eingeschlagen worden: EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness ist mit ihrem Vorhaben gescheitert, ein Provisionsverbot für Finanzberater einzuführen.

Finanzvertriebe, die anderenfalls ihr Geschäftsmodell hätten neu nachdenken müssen, atmeten auf. Verbraucherschützer sind unglücklich, weil sie nicht mit ihrem Argument durchdrangen, dass eine verkaufsabhängige Vergütung zu Interessenkonflikten von Vermittlern führt und dadurch nicht bedarfsgerecht beraten werden könne.