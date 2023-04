Aktualisiert am

Was aus einem investierten Euro werden kann

Altersvorsorge : Was aus einem investierten Euro werden kann

Welche Altersvorsorge sich lohnt, hängt von der Lebenssituation ab. Der Staat privilegiert bestimmte Anlageformen erheblich. Dadurch sieht auch ihr Ertrag am attraktivsten aus. Eine Beispielrechnung für junge Familien.

Für eine Familie hat der Staat andere Förderinstrumente in der Altersvorsorge vorgesehen als für Alleinstehende. Bild: Maria Klenner

Die ideale Altersvorsorge ist reine Theorie. Wenn man die Ziele der Bundesregierung zugrunde legt, soll das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 nicht unter 48 Prozent des durchschnittlichen Einkommens eines Arbeitnehmers sinken. Die geförderte Altersvorsorge soll das Loch stopfen, das durch Rentenkürzungen Anfang des Jahrtausends gerissen wurde. Und eine betriebliche Altersversorgung, an der sich Arbeitgeber beteiligen, dient in dem Konzept dazu, den Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten. Sauber auseinandergehalten, aber in der Praxis kaum handhabbar.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Im echten Leben hat eine Familie genau den sprichwörtlichen einen Euro übrig und kann überlegen, was die effektivste Geldanlage ist, wenn Rendite, Kosten, sozialabgabenrechtliche und steuerliche Behandlung der Einkünfte einbezogen sind. Für diesen Artikel haben wir uns einen Fall herausgegriffen, um die Wirkungen zu skizzieren. Auf eine Grafik haben wir bewusst verzichtet, weil dem Ergebnis viele Annahmen und Szenarien zugrundeliegen und wir keine Allgemeingültigkeit suggerieren wollen. Einbezogen sind die Basis- oder Rürup-Rente, eine Direktversicherung in der betrieblichen Altersversorgung, eine Riester-, eine private Rentenpolice, ein Fondssparplan mit und ohne Fondswechsel.