Sparmodelle im Vergleich : Das Niedrigzins-Dilemma der deutschen Altersvorsorge

Aktualisiert am

Die Deutschen sind sicherheitsorientierte Sparer, Garantieprodukte wie die Riester-Rente nach wie vor beliebt. Berechnungen zeigen aber: Andere Modelle schneiden besser ab. Und was ist mit dem Sparbuch?

Wer in der Hochzinsphase fürs Alter gespart hat, konnte sich dadurch besser seine Kaufkraft sichern als heute. Bild: Visum

Die deutsche Altersvorsorge ist sehr sicherheitsorientiert. In der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung besteht durch die Kopplung an die Reallohnentwicklung ein gewisser Inflationsschutz. Die beiden weiteren Säulen (betriebliche und geförderte private Altersvorsorge) beinhalten eine gesetzliche Verpflichtung an die Anbieter, den Anspruchsberechtigten eine Nominalgarantie auszusprechen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Jeder eingezahlte Euro muss bei Rentenbeginn also mindestens wieder ausgezahlt werden können. Dieses Garantiemodell ist bei Sparern, Politikern und Interessengruppen so beliebt, dass selbst die im Niedrigzins stark gestiegenen Garantiekosten noch nicht zur Aufhebung dieser Pflicht geführt haben.

Diese Kosten sind durchaus beachtlich, wie Berechnungen des Finanzprofessors Olaf Stotz für die F.A.Z. zeigen. Auch Untersuchungen des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm (Ifa) haben verschiedentlich darauf hingewiesen, dass nominale Garantien insbesondere bei steigender Inflation keine richtige Sicherheit bewirken.

Bei höheren Zinsen waren Garantien leicht zu erwirtschaften

Bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts waren Garantiekosten in der Altersvorsorge noch kein gravierendes Problem. Denn bei höherem Zinsniveau können die Kapitalanleger der Vorsorgeeinrichtungen viel freier anlegen, während bei niedrigen Zinsen große Teile ausgerechnet in niedrig verzinste Geldanlagen investiert werden müssen. Das Niedrigzins-Dilemma der deutschen Altersvorsorge.

Für seinen Vergleich von sieben verschiedenen Vorsorgemodelle hat Finanzprofessor Stotz von der Frankfurt School of Finance (nach der sogenannten Bootstrap-Methode) errechnet, wie sie sich in 100.000 verschiedenen Kapitalmarktszenarien schlagen. Mit einer monatlichen Sparrate von 100 Euro für einen 25-jährigen Anleger hat er für eine Aktienanlage im besten Fall eine monatliche Rente von 960 Euro ermittelt, im schlechtesten Fall von 136 Euro.

Die Garantiekosten entsprechen der Differenz aus der Auszahlung eines typischen Garantieprodukts (wie der Riester-Rente) im normalen Fall mit einer garantiefreien Anlage. Diesen Durchschnitt gibt Stotz für den Fall einer Aktienanlage mit 288 Euro und für ein Riester-Produkt mit 162 Euro an.

Garantien haben keinen großen ökonomischen Wert

„Es entsteht kein großer Gewinn durch die Garantie“, sagt Stotz, der seine Zahlen auf dem selbst erstellten Pension Pilot ermittelt hat, nachdem einst die schwarz-rote Bundesregierung beabsichtigte, für mehr Transparenz über Altersvorsorge-Ansprüche zu sorgen. Damit können Sparer ihre individuelle Vertragsdetails anonym in einen Rechner einpflegen und ihre Renten-Lücke berechnen. „Die Garantie hat keinen großen ökonomischen Wert, aber in einem normalen Szenario geht mir als Anleger etwas verloren“, sagt Stotz.

Die Zahlen sind interpretationsbedürftig. Sie geben aber Hinweise darauf, wie sich das Altersvorsorgevermögen in verschiedenen Modellen entwickelt, die auch in der politischen Reformdebatte diskutiert werden: Schwedenrente, Stärkung der betrieblichen Altersversorgung nach niederländischem oder australischem Modell, auch das Sparbuch hat er als Vergleichsgröße aufgenommen. Die Wahrnehmung ihrer Leistungen hängt vor allem mit ihrer Performance in der Vergangenheit zusammen.

Vergleicht man die Schwedenrente, die eine Art gehebelte Aktienanlage ohne Garantie ist, mit dem globalen Börsenbarometer MSCI World über das vergangene Jahrzehnt, lag die Wertentwicklung der skandinavischen Anlage fast immer höher. „Sie schlägt sich gut in Hausse-Phasen, aber in Zeiten wie Corona geht es schneller runter als andere Modelle“, sagt Stotz.