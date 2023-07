Aktualisiert am

Nach einem halben Jahr Arbeit ist am Mittwoch das Vorschlagspaket der Fokusgruppe private Altersvorsorge an die Minister Heil, Lindner und Habeck übergeben worden. Im Konsens hatten Wissenschaftler, Branchenverbände und ihre Staatssekretäre Weichen für die künftige Fördersystematik für Altersvorsorgeprodukte gestellt. Habecks Ministerium und der Verbraucherzentrale Bundesverband waren für einen Staatsfonds eingetreten, aber überstimmt worden.

Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Teilnehmergruppe stößt das Papier auf Wohlwollen. Anders als die von der FDP befürwortete Aktienrente in der gesetzlichen Rente mit ihren Zwangsbeiträgen sei eine Pflicht in der dritten Säule der Altersvorsorge nicht zu etablieren gewesen, sagte Oskar Goecke von der Technischen Hochschule Köln, der an den Gesprächen teilnahm.

„Hier lässt es sich besser privatwirtschaftlich lösen. Erst wenn sich kein Wettbewerb einstellen sollte, kann man noch einmal über einen Staatsfonds nachdenken“, sagte er der F.A.Z. Mit der Lösung werde es allerdings der Versicherungswirtschaft weiterhin ermöglicht, „überteuerte, unrentable und unflexible“ Produkte zu verkaufen, kritisierte der Bund der Versicherten in einer Mitteilung. „Das ist ärgerlich, weil das Riester-System gerade daran von Beginn an gekrankt hat“, sagte Vorstandssprecher Stephan Rehmke.

Zwei Pflichten aus der Riester-Förderung entfallen

Die Fondsbranche wertet das Ergebnis als Erfolg. Künftig sollen zwei zentrale Pflichten der geförderten Riester-Renten nicht mehr gelten: die Beitragsgarantie und die Rentenzahlung bis zum Lebensende (Leibrente). „Der Bericht zeigt den Paradigmenwechsel in der privaten Altersvorsorge“, ließ sich Thomas Richter , Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BVI, nach der Veröffentlichung zitieren.

Dessen weitgehende Zustimmung teilt Martin Stenger, beim Vermögensverwalter Franklin Templeton für Altersvorsorgelösungen verantwortlich. Überrascht sei er davon, dass nachhaltige Geldanlagen nicht verpflichtender gemacht wurden. Seit vergangenem August müssen Versicherungsvermittler, seit ­April auch Fondsvermittler die Präferenzen der Kunden ermitteln. „Die Vermittler leiden unter der Abfrage“, sagte er der F.A.Z. „Weder bei der Aktienrente kümmerte sich der Staat um eine hohe Quote noch hier.“ Das müssten Abgeordnete in der Gesetzgebung beachten.

Positiv zu werten sei, dass der Staat mit mehr Flexibilität auf veränderte Erwerbsbiographien mit unsteteren Lebensläufen reagiere, sagte Stenger. Als Altersvorsorge werde nicht mehr nur berücksichtigt, was lebenslang monatlich ausgezahlt werde. Dadurch werde es sowohl Fondsgesellschaften als auch Versicherern erleichtert, für ihre Kunden eine Ruhestandsplanung zu betreiben.

Bei langen Laufzeiten sind Aktienrisiken beherrschbar

Die gerade fertig gewordene säulenübergreifende Darstellung der Rentenansprüche aller Versicherten sei da noch etwas konventioneller, könne aber um diese veränderte Perspektive mit zusätzlichen Daten erweitert werden. Als sehr wichtiges Element des Berichts sieht er die von allen Teilnehmern geteilte Einsicht, dass bei langen Laufzeiten die Risiken einer Anlage in Aktien beherrschbar seien.

Nicht ganz so positiv fällt die Einschätzung der Versicherungswirtschaft aus. Sie verliert mit Garantie und Leibrente ein bisher bestehendes Alleinstellungsmerkmal, durch das sie hohe Marktanteile erzielen konnte. „Die Bedeutung lebenslanger Renten und Mindestgarantien für die Menschen wird leider unterschätzt“, ließ sich Jörg Asmussen zitieren, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands GDV.

„Für uns ist die Verrentung ein wichtiger Baustein, wie Altersarmut verhindert wird“, sagte Laura Müller, die als Vorständin bei der Debeka das Lebensversicherungsgeschäft verantwortet. Indes glaubt sie, mit Verrentungsprodukten im Wettbewerb punkten zu können. „Wir werden mit Fondsgesellschaften in Wettbewerb treten, und ich bin überzeugt, dass wir das bessere Konzept haben.“ Seit 2020 hatte die Debeka keine Riester-Produkte mehr im Angebot, da diese sich nicht mehr profitabel gestalten ließen.

„Wir waren aber schon immer ein Fan von Riester und haben gesagt, die Zulagenverwaltung muss vereinfacht werden“, sagte Müller. Die Gesetzgebung solle deshalb nun so schnell wie möglich gestartet werden. Die meisten Beobachter erwarten, dass durch eine Riester-Reform neue Dynamik entfacht wird. Die Zahl der Anbieter dürfte merklich steigen und die Kosten sich in Grenzen halten. Ein Produkt aber, das ganz ohne Beratung vermittelt wird, halten die meisten nicht für möglich.