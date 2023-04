Der Frust wächst. Wer nach einigen Jahren fleißigem Sparen seine voraussichtliche Riester-Rente erfährt, ist oft bitter enttäuscht. Einst hat man den Kunden versprochen, dass das Produkt ihre Altersvorsorge aufbessert und der Staat ihnen dabei einiges zuschießt. Doch es ist mittlerweile unbestreitbar: In den meisten Fällen hätte sich eine Anlage in einen Aktien-Indexfonds (ETF), etwa auf den MSCI World-Index, mehr gelohnt. Selbst wenn man die staatlichen Zuschüsse berücksichtigt.

Frust hat aber oft auch etwas Gutes, sagen zumindest Hirnforscher. Er regt an, etwas an der misslichen Situation zu ändern. Riester-Sparer können durchaus einen Ausweg finden. Zwar ist es nicht immer möglich, das gesamte eingezahlte Geld zurückzubekommen. Aber in vielen Fällen lässt sich der Schaden zumindest begrenzen.

Nur wenig Rendite

Riester-Sparer zahlen üblicherweise monatlich einen Betrag in die Versicherung ein. Um die vollen staatlichen Zulagen zu bekommen, müssen es mindestens vier Prozent des rentenversicherungspflichtigen Einkommens sein. Davon zahlt der Staat 175 Euro Grundförderung, hinzu kommen außerdem noch Zulagen je Kind von 185 Euro (vor 2008 geboren) oder 300 Euro (später geboren), den Rest muss der Sparer zahlen. Statt Zulagen gibt es für Gutverdiener steuerliche Begünstigungen. Das heißt, dass die Beiträge zur Riester-Rente steuerlich absetzbar sind, maximal 2100 Euro pro Jahr.

Wer mit seinem Vertrag unzufrieden ist, hat mehrere Optionen: Er kann ihn kündigen oder beitragsfrei stellen, also keine weiteren Beiträge einzahlen. Das gesparte Geld kann er dann anders anlegen, etwa in einen Aktien-ETF. Dann gibt es zwar keine staatliche Förderung, aber die Rendite ist deutlich höher, und die Kosten sind niedriger als mit Riester-Produkten. Das liegt daran, dass Riester-Verträge die eingezahlten Beiträge garantieren müssen. Das heißt, die Sparer bekommen nie weniger als das, was sie eingezahlt haben. Das klingt gut, hat aber einen großen Nachteil: Die Anbieter investieren das Geld meist nur in sehr sichere Anlagen, was gerade in den langen Jahren der Niedrigzinsen viel Rendite gekostet hat.

In manchen Fällen hingegen kann es dennoch rentabler sein, weiter in den Riester-Vertrag einzuzahlen. Denn bei einer Kündigung müssen Sparer die staatlichen Zulagen oder die Steuerersparnis zurückzahlen. Außerdem gibt der Versicherer die oft sehr hohen Abschluss- und Verwaltungsgebühren nicht zurück. Und wenn der Sparer Pech hat, liegt der Rückkaufswert des angesparten Vermögens unter dem Betrag, der eigentlich eingezahlt wurde – denn wenn es auf den Märkten nicht gut läuft, fällt auch der Wert des Vermögens.

Ob es sich also lohnt, den Vertrag zu kündigen, beitragsfrei zu stellen oder doch beizubehalten, ist nicht pauschal zu beantworten. Es hängt von der Familiensituation und damit der Höhe der staatlichen Förderung, vom Alter und vom eigenen Einkommen ab. Und davon, wie viel eine alternative Geldanlage einbringen würde, wenn aufs Riestern verzichtet wird.

Junger Single

Am ehesten sei eine Kündigung für jene Menschen zu empfehlen, die kurzfristig dringend Geld brauchen oder die bisher nur wenig Förderung bekommen haben, sagt Sylvia Schönke von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Zum Beispiel im Fall von einem jungen Single: Hat die Person keine Kinder, gab es als staatliche Förderung bisher nur die Grundzulage. Wurde der Vertrag vor dem 25. Geburtstag abgeschlossen, kam noch ein einmaliger Bonus von 200 Euro hinzu. Diesen Betrag oder etwaige steuerliche Vorteile zurückzuzahlen schmerzt zwar. Langfristig kann es sich aber dennoch lohnen, diesen Verlust hinzunehmen und das Geld fortan über viele Jahre höherrentierlich in ETF anzulegen.