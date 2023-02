Aktualisiert am

Die Bundesregierung will, dass Berufstätige ihre gesetzliche Rente durch Gewinne an der Börse stabilisieren. Eine Idee mit Tücken.

Über eine Reform des Rentensystems wird seit Jahren geredet, aber in den nächsten Monaten soll das Thema endlich Fahrt aufnehmen. Dann will die Bundesregierung ihr Gesetz zur sogenannten „Aktienrente“ vorstellen. Es ist eine faszinierende Idee – aber voller Tücken. Nur wenn sie richtig ausgestaltet ist, kann sie Deutschlands Rentenproblem lösen.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im derzeit diskutierten Modell der Aktienrente legt eine „Stiftung Generationenkapital“ staatliches Geld an den Börsen weltweit an, zum großen Teil in Aktien. Das Geld soll mindestens 15 Jahre angespart werden. Die Hoffnung: Weil Aktien durchschnittliche Renditen zwischen 6 und 8 Prozent im Jahr erwirtschaften, baut sich im Laufe der Jahre ein Kapitalstock von mehreren hundert Milliarden Euro auf.