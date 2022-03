Auch Du, mein Sohn Brutus? : Alte römische Goldmünze wird versteigert

In Zürich soll eine seltene Goldmünze unter den Hammer kommen. Mit der ließ sich vor 2000 Jahren Brutus als Mörder Caesars und Befreier Roms feiern. Ein ähnliches Stück ist auch im Geldmuseum in Frankfurt zu bewundern.

Der Monat März soll für autoritär regierende Politiker eine gefährliche Zeit sein: An diesen Zusammenhang erinnert eine 2000 Jahre alte Goldmünze, die Ende Mai in Zürich im Hotel Baur au Lac versteigert werden soll. Und zwar vom Auktionshaus Numismatica Ars Classica, einer Institution für seltene Zahlungsmittel.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Für das kleine Stück Gold werden außergewöhnlich hohe Gebote erwartet; die Rede ist von einem geschätzten Wert von mehr als 2 Millionen Dollar. Das besondere an der Münze: Sie erinnert an die Ermordung des römischen Feldherren und Staatsmanns Gaius Julius Caesar – und ist außerordentlich selten.

Zwei Dolche stehen für die Ermordung

Auf der einen Seite der Münze sind zwei Dolche zu sehen. Sie stehen für jene 23 Dolchstiche, mit denen Caesar umgebracht worden sein soll. Zwischen ihnen ist die sogenannte „Freiheitskappe“ zu sehen, die römische Sklaven trugen, wenn diese ihre Freiheit erlangten: Sie soll nicht anderes symbolisieren, als dass die Ermordung Caesars für Rom ein großer Akt der Befreiung von der Tyrannei gewesen sei.

Auf der anderen Seite der Münze sieht man das Konterfei von Marcus Junius Brutus, meistens einfach kurz „Brutus“ genannt: Er war einer der Mörder Caesars und wohl auch der Auftraggeber für die Münzprägung. Womöglich hat einer der Caesar-Mörder die Münze später sogar besessen.

„Brutus ließ auf den Münzen, die er prägte, sein Bildnis und eine Mütze sowie zwei Dolche darstellen, und machte durch diese Bilder deutlich, dass er mit Cassius das Vaterland befreit habe“, schrieb der römische Historiker Cassius Dio fast ein Vierteljahrtausend nach der Prägung dieser denkwürdigen Münzen.

Berühmt wurde Brutus auch durch die angeblichen letzten Worte Caesars. An Brutus gerichtet, dem er trotz aller politischen Unterschiede eine Art väterlicher Freund war, soll Caesar nach der antiken Überlieferung auf Griechisch gesagt haben: „Auch Du, mein Kind?“ Später wurde daraus: „Auch Du, mein Sohn Brutus?“ Unklar ist aber offenbar, ob Caesar angesichts der Schwere seiner Verletzungen überhaupt noch zum Äußern von letzten Worten in der Lage war.

An das Datum der Ereignisse erinnert auf der Münze die Inschrift „Eid Mar“ – die berühmten „Iden des März“: Nach heutiger Zeitrechnung wurde Caesar am 15. März des Jahres 44 vor Christus im Theater des Pompeius in Rom ermordet.

Das Porträt eines Lebenden auf einer Münze

Die Münze ist deshalb so wertvoll, weil sie historisch so interessant ist – und weil sie so extrem selten ist. Das Exemplar, das jetzt versteigert wird, war die vergangenen zehn Jahre im British Museum in London zu sehen, als Leihgabe eines privaten Sammlers. Ein zweites Exemplar war 2020 in London für rund 3,5 Millionen Dollar versteigert worden.

Und ein drittes befindet sich: in Frankfurt im Geldmuseum der Bundesbank. Dort gilt es als eines der Glanzstücke der Sammlung und kann besichtigt werden. Früher hielt die Bundesbank es sogar für das einzige erhaltene Exemplar dieser Münze, dessen Echtheit über jeden Zweifel erhaben sei. Diese Auffassung scheint sich aber geändert zu haben. Neben dem goldenen Exemplar („Brutus Aureus“) gibt es im Geldmuseum auch noch ein silbernes („Brutus Denar“), vom dem es noch 50 Exemplare geben soll.

Mehr zum Thema 1/

Die Bundesbank hebt in einem Begleitschreiben zu ihren Ausstellungsstücken hervor, was sie an der Münze besonders interessant findet. Sie stelle „ein Meisterstück der Verdrängungskunst“ nach der blutigen Tat dar: Brutus lasse sein Bildnis auf Münzen setzen. „Genau diese Ungeheuerlichkeit – das Porträt eines Lebenden auf Münzen – hatten die aufrechten Republikaner noch kurz zuvor als Schritt auf dem Weg zu der vermeintlich angestrebten Königsherrschaft Caesars gewertet.“ Und nach Caesar Ermordung bringe Brutus nun seinen Kopf ausgerechnet auf jene Münzen, die so selbstbewusst die Rettung der Republik feierten.