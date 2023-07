Die Wände hat Johannes Schwärzler gestrichen. Das Bad neu gestaltet, die Küche umgebaut. Das Holzparkett neu verlegt, die Decken abgehängt und Lampen montiert. Geschuftet und geschwitzt hat er, bis er vor wenigen Tagen endlich zufrieden sagen konnte: „Ich bin fertig.“

Demnächst will er die Wohnung verkaufen. Sie soll ihm, das hofft er, einen guten Gewinn einbringen. So war es ­zumindest bei den anderen drei Immobilien, die der Allgäuer bisher gekauft hat. Er folgt dabei einem Konzept, das sich „Fix and Flip“ nennt, aus dem Englischen übersetzt: Er kauft alte, unsanierte Wohnungen, richtet sie wieder schön her und verkauft sie teurer weiter oder vermietet sie. Einen Gewinn von 20 bis 40 Prozent macht er dabei laut eigenen Angaben, also je Wohnung mehrere Zehntausend Euro.

Der Markt hat sich gedreht

Bis vor Kurzem war es für Käufer wie ihn noch ziemlich schwierig, überhaupt passende Immobilien zu finden. Wohnungen und Häuser waren oft nur wenige Tage online, bis sie einen neuen Besitzer hatten. Verhandeln war kaum möglich, sogar Ramsch ging zu Höchstpreisen weg. Doch nun hat sich der Markt gedreht. Die Preise für Immobilien fallen – besonders stark für jene, die unsaniert sind.

Immobilienportale, Makler und Analysten melden, dass genau diese Wohnungen und Häuser stark an Wert verlieren. Vergleicht man beispielsweise einen Neubau der Energieeffizienzklasse A mit einer wenig effizienten Bestandsimmobilie der Klasse G/H, so liegt der Preisunterschied bei 54 Prozent. Ein Haus für 600.000 Euro kostet dann also nur noch knapp 300.000 Euro. Für etwa die Hälfte dieses Abschlags ist der schlechte energische Zustand verantwortlich. Das zeigen Daten der Immobilienagentur JLL. Über die vergangenen Monate hinweg ist der Preisunterschied deutlich gewachsen, unsanierte Häuser sind jetzt teilweise um mehr als zehn Prozent, manchmal sogar bis zu 30 Prozent günstiger als vor einem Jahr.

Die Debatte rund um das Heizungsgesetz und die Wärmewende hat viele Menschen verunsichert, sagt Sören Gröbel, Forschungsleiter von JLL Deutschland. Hinzu kommen die hohen Kosten für eine Sanierung, die viele Menschen in Folge der steigenden Preise nur mehr schwer abschätzen können. Außerdem sind Kredite so teuer wie seit vielen Jahren nicht mehr. Auf dem Immobilienmarkt sind so wenig Menschen wie schon lange nicht mehr unterwegs.

Johannes Schwärzler wiederum schlägt als Investor und Sanierer gerade jetzt zu. „Der Einkauf macht Spaß“, sagt er. „Endlich kann ich wieder handeln.“ Die Wohnungen bekomme er teils deutlich günstiger als eigentlich ausgeschrieben. Fast täglich ist der 32-Jährige mittlerweile auf Besichtigungen. Was anfangs ein Hobby war, macht er nun zum Beruf. Sogar ein Gewerbe hat er schon angemeldet.

In einer Schreinerfamilie ist Johannes Schwärzler auf einem Bauernhof aufgewachsen, er kennt das Reparieren von klein auf. Seine erste Wohnung hat er vor ein paar Jahren gefunden. Papierflyer hat er damals verteilt, um Leute in der Gegend auf seine Suche auf­merksam zu machen. Auf diese Strategie setzt er heute noch, aber nur mehr als Ergänzung. Mittlerweile hat er sich ein breites Netzwerk an Kontakten angelegt, darunter viele Makler. Und Handwerker.