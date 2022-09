„Come back on St. Leger’s day“ : Das Ende der „ewigen Gewinner-Aktien“

Und wieder war er da, jener magische Tag im September. Wieder einmal ist in Großbritannien die Rennsaison für dreijährige Vollblutpferde zu Ende gegangen. Für die Börse ein ganz wichtiges Datum, denn nun ist es Zeit, wieder Aktien zu kaufen – bis zum nächsten Mai.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

„Sell in May and go away / come back on St. Leger's day“, heißt das Motto, das historisch dafür steht, dass die vermögende britische Elite des 19. und frühen 20. Jahrhunderts London und die Börse für die Dauer der Rennsaison verließen. Startschuss für diese ist traditionell Anfang Mai mit dem „2000 Guineas“-Rennen in Newmarket nahe Cambridge. Saison-Abschluss sind die St Leger Stakes in Doncaster, die diesmal am 11. September stattfanden – auf Grund des Todes der Königin einen Tag später als geplant .