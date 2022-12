Alphabet, Meta und Co. : Den Tech-Aktien geht die Puste aus

„Big Tech vor der Götterdämmerung.“ So fasste die Investmentbank Oddo BHF vor einigen Tagen die Stimmung zu den Technologieunternehmen zusammen. Jahrelang waren Facebook (heute Meta), Amazon, Microsoft, Apple, Google (heute Alphabet) Performance-Garanten an der Börse. Inzwischen aber brauchen Anleger gute Nerven. Mit der Zinswende hat sich das Blatt in der Technologiebranche gewendet. Das Geld sitzt weniger locker, Anleger orientieren sich plötzlich wieder an den als eher langweilig verschrienen Substanz(Value)-Aktien und lassen Wachstums(Growth)-Aktien links liegen, die zur Finanzierung ihres Wachstums einen großen Kapitalbedarf haben. Das merken inzwischen die großen wie die kleineren Technologieunternehmen.

Aufstieg und Niedergang

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Inken Schönauer Redakteurin in der Wirtschaft, verantwortlich für den Finanzmarkt.

„Die Geschichte des Technologiesektors ist gekennzeichnet vom Aufstieg und Niedergang großer Unternehmen, die von einer neuen Generation innovativerer Akteure mit disruptiven Geschäftsmodellen abgelöst wurden“, schreiben die Oddo-BHF-Analysten.